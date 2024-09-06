Начался второй день голосования на выборах в Пермском крае. Онлайн-трансляция

07 сентября 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

Пермяки выбирают депутатов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Пермском крае стартовал второй день выборов депутатов заксобрания по округам №12 и №20. Жители региона также выберут депутатов дум 22 муниципалитетов. По итогам будет замещен 371 депутатский мандат. О том, как проходит день голосования 7 сентября в Прикамье — в онлайн-трансляции URA.RU. 10:12 Жительница Пермского края пришла на избирательный участок со своей собачкой. Женщина проголосовала, держа питомца на руках, чем вызвала улыбки членов комиссии. Об этом сообщили представители регионального избиркома. 09:41 По итогам 6 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 9,14% или 41 281 человек. Явка на довыборах в заксобрание края по округам №12 и №20 составила — 8,73%, сообщается в telegram-канале регионального Избиркома.

Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов Думы Юсьвинского округа второго созыва — 16,81%, на выборах депутатов Думы Октябрьского округа — 14,69%, на выборах депутатов Думы Уинского округа — 14,13. Все комиссии работают в штатном режиме, голосование продлится до 20:00, отметили в Избиркоме. Пермяки активно голосуют на выборах депутатов telegram-канал «Избирком Пермского края» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае стартовал второй день выборов депутатов заксобрания по округам №12 и №20. Жители региона также выберут депутатов дум 22 муниципалитетов. По итогам будет замещен 371 депутатский мандат. О том, как проходит день голосования 7 сентября в Прикамье — в онлайн-трансляции URA.RU. 10:12 07.09.2024 Жительница Пермского края пришла на избирательный участок со своей собачкой. Женщина проголосовала, держа питомца на руках, чем вызвала улыбки членов комиссии. Об этом сообщили представители регионального избиркома. 09:41 07.09.2024 По итогам 6 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 9,14% или 41 281 человек. Явка на довыборах в заксобрание края по округам №12 и №20 составила — 8,73%, сообщается в telegram-канале регионального Избиркома. Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов Думы Юсьвинского округа второго созыва — 16,81%, на выборах депутатов Думы Октябрьского округа — 14,69%, на выборах депутатов Думы Уинского округа — 14,13. Все комиссии работают в штатном режиме, голосование продлится до 20:00, отметили в Избиркоме.