07 сентября 2024

Челябинцы продолжают выбирать губернатора и депутатов. Онлайн-трансляция

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Избирательный участок. Челябинск , выборы, избирательный участок, голосование
В Челябинской области стартовал второй день голосования на выборах губернатора и депутатов Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

В Челябинской области 8 сентября начался второй день голосования на выборах губернатора региона, а также 386 городских и районных депутатов. В 08:00 открылись для избирателей 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков. По итогам первого дня голосования, 7 сентября, явка составила 24,26%. О главных событиях второго дня голосования читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.

08:20 08.09.2024 После первого дня выборов лидером среди городов по явке в Челябинской области стал Южноуральск (49,26% от общего числа избирателей). На втором месте Саткинский городской округ (44,41%), на третьем - Кусинский городской округ (42,79%). Также в пятерку лидеров попали Нагайбакский (41,65%) и Кунашакский районы (40,42%).

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В Челябинской области 8 сентября начался второй день голосования на выборах губернатора региона, а также 386 городских и районных депутатов. В 08:00 открылись для избирателей 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков. По итогам первого дня голосования, 7 сентября, явка составила 24,26%. О главных событиях второго дня голосования читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU. 08:20 08.09.2024 После первого дня выборов лидером среди городов по явке в Челябинской области стал Южноуральск (49,26% от общего числа избирателей). На втором месте Саткинский городской округ (44,41%), на третьем - Кусинский городской округ (42,79%). Также в пятерку лидеров попали Нагайбакский (41,65%) и Кунашакский районы (40,42%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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