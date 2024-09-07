Челябинцы продолжают выбирать губернатора и депутатов. Онлайн-трансляция

08 сентября 2024 в 08:02 Размер текста - 17 +

В Челябинской области стартовал второй день голосования на выборах губернатора и депутатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 В Челябинской области 8 сентября начался второй день голосования на выборах губернатора региона, а также 386 городских и районных депутатов. В 08:00 открылись для избирателей 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков. По итогам первого дня голосования, 7 сентября, явка составила 24,26%. О главных событиях второго дня голосования читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU. 08:20 После первого дня выборов лидером среди городов по явке в Челябинской области стал Южноуральск (49,26% от общего числа избирателей). На втором месте Саткинский городской округ (44,41%), на третьем - Кусинский городской округ (42,79%). Также в пятерку лидеров попали Нагайбакский (41,65%) и Кунашакский районы (40,42%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 8 сентября начался второй день голосования на выборах губернатора региона, а также 386 городских и районных депутатов. В 08:00 открылись для избирателей 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков. По итогам первого дня голосования, 7 сентября, явка составила 24,26%. О главных событиях второго дня голосования читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU. 08:20 08.09.2024 После первого дня выборов лидером среди городов по явке в Челябинской области стал Южноуральск (49,26% от общего числа избирателей). На втором месте Саткинский городской округ (44,41%), на третьем - Кусинский городской округ (42,79%). Также в пятерку лидеров попали Нагайбакский (41,65%) и Кунашакский районы (40,42%).