В Березовском районе ХМАО сотрудники полиции задержали браконьеров, которые ловили рыбу запрещенным способом — неводом. По информации УМВД по региону, нарушители ранее уже были судимы и теперь могут попасть в тюрьму на пять лет.
«Правоохранители обнаружили, что местные жители на реке Северная Сосьва незаконно вылавливают рыбу, используя запрещенное орудие лова — невод. Один из задержанных ранее был судим за браконьерство, второй — за кражу. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщает пресс-служба окружного УМВД на сайте.
В лодке браконьеров обнаружено 154 тушки рыб. Среди них тугун, пелядь, щука. Предварительная сумма ущерба природным ресурсам составила 40 тысяч рублей.
Прокуратура ХМАО ранее завела на рыбака из Нефтеюганского района уголовное дело из-за ловли рыбы сетями. Мужчина добыл с помощью запрещенного орудия лова 46 рыб и нанес ущерб природным ресурсам в сумме 34 тысячи рублей.
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