При пожаре на многоуровневой парковке в Подмосковье погибли люди. Видео

07 сентября 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

При пожаре на парковке сгорело 20 автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предварительно, два человека погибли при пожаре на многоуровневой парковке в Подмосковье. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на оперативные службы. «Два человека погибли при пожаре на парковке в подмосковном поселке Лесной Городок», — передает РЕН-ТВ, ссылаясь на источник в службах. Также говорится об одном пострадавшем. В настоящий момент он госпитализирован. В соцсетях опубликовали кадры с места происшествия. Очевидцы наблюдали столб дыма от пожара за несколько километров. Отмечается, что горит стоянка для машин и автомойка. Сгорело 20 автомобилей. Что привело к возгоранию — не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предварительно, два человека погибли при пожаре на многоуровневой парковке в Подмосковье. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на оперативные службы. «Два человека погибли при пожаре на парковке в подмосковном поселке Лесной Городок», — передает РЕН-ТВ, ссылаясь на источник в службах. Также говорится об одном пострадавшем. В настоящий момент он госпитализирован. В соцсетях опубликовали кадры с места происшествия. Очевидцы наблюдали столб дыма от пожара за несколько километров. Отмечается, что горит стоянка для машин и автомойка. Сгорело 20 автомобилей. Что привело к возгоранию — не сообщается.