Предварительно, два человека погибли при пожаре на многоуровневой парковке в Подмосковье. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на оперативные службы.
«Два человека погибли при пожаре на парковке в подмосковном поселке Лесной Городок», — передает РЕН-ТВ, ссылаясь на источник в службах. Также говорится об одном пострадавшем. В настоящий момент он госпитализирован. В соцсетях опубликовали кадры с места происшествия.
Очевидцы наблюдали столб дыма от пожара за несколько километров. Отмечается, что горит стоянка для машин и автомойка. Сгорело 20 автомобилей. Что привело к возгоранию — не сообщается.
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