При пожаре на многоуровневой парковке в Подмосковье погибли люди. Видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, автомобиль, огонь, горящий автомобиль
При пожаре на парковке сгорело 20 автомобилей Фото:

Предварительно, два человека погибли при пожаре на многоуровневой парковке в Подмосковье. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на оперативные службы.

«Два человека погибли при пожаре на парковке в подмосковном поселке Лесной Городок», — передает РЕН-ТВ, ссылаясь на источник в службах. Также говорится об одном пострадавшем. В настоящий момент он госпитализирован. В соцсетях опубликовали кадры с места происшествия.

Очевидцы наблюдали столб дыма от пожара за несколько километров. Отмечается, что горит стоянка для машин и автомойка. Сгорело 20 автомобилей. Что привело к возгоранию — не сообщается.

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Предварительно, два человека погибли при пожаре на многоуровневой парковке в Подмосковье. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на оперативные службы. «Два человека погибли при пожаре на парковке в подмосковном поселке Лесной Городок», — передает РЕН-ТВ, ссылаясь на источник в службах. Также говорится об одном пострадавшем. В настоящий момент он госпитализирован. В соцсетях опубликовали кадры с места происшествия. Очевидцы наблюдали столб дыма от пожара за несколько километров. Отмечается, что горит стоянка для машин и автомойка. Сгорело 20 автомобилей. Что привело к возгоранию — не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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