Под Одинцово загорелся паркинг с людьми: детали трагедии к этому часу

В поселке Лесной Городок Московской области, расположенном в Одинцовском городском округе, загорелась многоуровневая парковка. Сообщают о двух погибших и трех пострадавших. Столб дыма от огня наблюдают за несколько километров. URA.RU сообщает, что известно о происшествии в настоящий момент.
Горят стоянка и автомобили
Первые сообщения о пожаре начали появляться в интернете ближе к 12:40 (по Москве). Очевидцы наблюдали черный дым от возгорания за несколько километров от эпицентра. Сообщалось, что на парковке горит как само помещение, так и автомобили, расположенные внутри. Тогда отмечалось, что, предварительно, есть один пострадавший.
На помощь пришли горожане
Как пишут авторы telegram-канала «Осторожно новости», ссылаясь на очевидцев, на помощь людям, оказавшимся внутри парковки, пришли местные жители. Они вытаскивали пострадавших из окон. Одному потребовалась госпитализация.
Есть погибшие
Спустя примерно полчаса с момента первых сообщений о пожаре журналисты начали информировать о двух погибших. Они ссылались на источники из оперативных служб. Также сообщается, что в результате происшествия сгорело 20 автомобилей. Спустя время РИА Новости уточнили, что в ходе пожара пострадали трое. Они сослались на пресс-службу администрации городского округа.
Причина пожара
По предварительной информации прокуратуры Подмосковья, возгорание произошло из-за взрыва газового баллона. Согласно одной их версий, рабочие разогревали гудрон для мембраны, используя горелку. После этого и произошло ЧП. Однако в ведомстве утончили, что точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. В прокуратуре подтвердили факт гибели людей. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело.
В свою очередь авторы telegram-канала Mash написали, что причиной пожара на парковке мог стать взорвавшийся газовый баллон. Они сослались на слова очевидцев. Те уточнили, что мужчина чинил свой автомобиль и неудачно задел баллон. Сейчас он находится в реанимации.
Пожар потушили
Спустя час с начала возгорания пожар удалось локализовать. Огонь распространялся на площади в 700 квадратных метров, написали журналисты РЕН-ТВ. Спустя немного времени они добавили, что огонь потушен полностью.
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