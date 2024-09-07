Под Одинцово загорелся паркинг с людьми: детали трагедии к этому часу

Пожар на паркинге в Подмосковье потушили

07 сентября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

В результате пожара на парковке в Подмосковье погибли двое, сгорело 20 автомобилей Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В поселке Лесной Городок Московской области, расположенном в Одинцовском городском округе, загорелась многоуровневая парковка. Сообщают о двух погибших и трех пострадавших. Столб дыма от огня наблюдают за несколько километров. URA.RU сообщает, что известно о происшествии в настоящий момент. Горят стоянка и автомобили Первые сообщения о пожаре начали появляться в интернете ближе к 12:40 (по Москве). Очевидцы наблюдали черный дым от возгорания за несколько километров от эпицентра. Сообщалось, что на парковке горит как само помещение, так и автомобили, расположенные внутри. Тогда отмечалось, что, предварительно, есть один пострадавший. На помощь пришли горожане Как пишут авторы telegram-канала «Осторожно новости», ссылаясь на очевидцев, на помощь людям, оказавшимся внутри парковки, пришли местные жители. Они вытаскивали пострадавших из окон. Одному потребовалась госпитализация. Люди пришли на помощь запертым на парковке Есть погибшие Спустя примерно полчаса с момента первых сообщений о пожаре журналисты начали информировать о двух погибших. Они ссылались на источники из оперативных служб. Также сообщается, что в результате происшествия сгорело 20 автомобилей. Спустя время РИА Новости уточнили, что в ходе пожара пострадали трое. Они сослались на пресс-службу администрации городского округа. Причина пожара По предварительной информации прокуратуры Подмосковья, возгорание произошло из-за взрыва газового баллона. Согласно одной их версий, рабочие разогревали гудрон для мембраны, используя горелку. После этого и произошло ЧП. Однако в ведомстве утончили, что точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. В прокуратуре подтвердили факт гибели людей. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело. В свою очередь авторы telegram-канала Mash написали, что причиной пожара на парковке мог стать взорвавшийся газовый баллон. Они сослались на слова очевидцев. Те уточнили, что мужчина чинил свой автомобиль и неудачно задел баллон. Сейчас он находится в реанимации. Пожар потушили Спустя час с начала возгорания пожар удалось локализовать. Огонь распространялся на площади в 700 квадратных метров, написали журналисты РЕН-ТВ. Спустя немного времени они добавили, что огонь потушен полностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Лесной Городок Московской области, расположенном в Одинцовском городском округе, загорелась многоуровневая парковка. Сообщают о двух погибших и трех пострадавших. Столб дыма от огня наблюдают за несколько километров. URA.RU сообщает, что известно о происшествии в настоящий момент. Первые сообщения о пожаре начали появляться в интернете ближе к 12:40 (по Москве). Очевидцы наблюдали черный дым от возгорания за несколько километров от эпицентра. Сообщалось, что на парковке горит как само помещение, так и автомобили, расположенные внутри. Тогда отмечалось, что, предварительно, есть один пострадавший. Как пишут авторы telegram-канала «Осторожно новости», ссылаясь на очевидцев, на помощь людям, оказавшимся внутри парковки, пришли местные жители. Они вытаскивали пострадавших из окон. Одному потребовалась госпитализация. Спустя примерно полчаса с момента первых сообщений о пожаре журналисты начали информировать о двух погибших. Они ссылались на источники из оперативных служб. Также сообщается, что в результате происшествия сгорело 20 автомобилей. Спустя время РИА Новости уточнили, что в ходе пожара пострадали трое. Они сослались на пресс-службу администрации городского округа. По предварительной информации прокуратуры Подмосковья, возгорание произошло из-за взрыва газового баллона. Согласно одной их версий, рабочие разогревали гудрон для мембраны, используя горелку. После этого и произошло ЧП. Однако в ведомстве утончили, что точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. В прокуратуре подтвердили факт гибели людей. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело. В свою очередь авторы telegram-канала Mash написали, что причиной пожара на парковке мог стать взорвавшийся газовый баллон. Они сослались на слова очевидцев. Те уточнили, что мужчина чинил свой автомобиль и неудачно задел баллон. Сейчас он находится в реанимации. Спустя час с начала возгорания пожар удалось локализовать. Огонь распространялся на площади в 700 квадратных метров, написали журналисты РЕН-ТВ. Спустя немного времени они добавили, что огонь потушен полностью.