Самолет Utair чуть не допустил смертельную осечку. Видео

Utair слетел с посадки в Грозном в последний момент
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, гражданская авиация, самолет, полет самолета, парк авиатехники
Самолет Utair едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне Фото:

Самолет авиакомпании Utair едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне. Об этом пишет опубликовавший запись telegram-канал.

«Ребята немного перепутали и чуть не сели на строящуюся взлето-посадочную полосу (ВВП) в Грозном», — написали авторы telegram-канала «Pilot on tour». На кадрах видео видна строительная техника.

Отмечается, что рейс из Турции должен был сесть в Грозном. Пилоты решили, что пора на посадку, однако что-то пошло не так и они перепутали посадочное место. В последний момент пилоты поняли свою ошибку и взлетели вверх. Со второго раза им получилось посадить авиалайнер. Никто не пострадал.

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Самолет авиакомпании Utair едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне. Об этом пишет опубликовавший запись telegram-канал. «Ребята немного перепутали и чуть не сели на строящуюся взлето-посадочную полосу (ВВП) в Грозном», — написали авторы telegram-канала «Pilot on tour». На кадрах видео видна строительная техника. Отмечается, что рейс из Турции должен был сесть в Грозном. Пилоты решили, что пора на посадку, однако что-то пошло не так и они перепутали посадочное место. В последний момент пилоты поняли свою ошибку и взлетели вверх. Со второго раза им получилось посадить авиалайнер. Никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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