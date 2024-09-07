Utair слетел с посадки в Грозном в последний момент

Самолет Utair едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет авиакомпании Utair едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне. Об этом пишет опубликовавший запись telegram-канал.

«Ребята немного перепутали и чуть не сели на строящуюся взлето-посадочную полосу (ВВП) в Грозном», — написали авторы telegram-канала «Pilot on tour». На кадрах видео видна строительная техника.

Отмечается, что рейс из Турции должен был сесть в Грозном. Пилоты решили, что пора на посадку, однако что-то пошло не так и они перепутали посадочное место. В последний момент пилоты поняли свою ошибку и взлетели вверх. Со второго раза им получилось посадить авиалайнер. Никто не пострадал.