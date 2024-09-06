06 сентября 2024

МЧС предупреждает пермяков о неблагоприятном природном факторе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае прогнозируется туман
В Пермском крае прогнозируется туман Фото:

В Пермском крае ожидается туман на дорогах, поэтому водителям рекомендуется соблюдать осторожность. Об этом предупредили представители МЧС России в регионе.

«По данным Пермского ЦГМС 8 сентября ожидается неблагоприятное метеорологическое явление в крае. Водителям из-за тумана необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

В Перми 7 и 8 сентября прогнозируется температура воздуха до 23 градусов тепла. Днем гребень антициклона обеспечит отсутствие осадков, сообщают синоптики. В субботу небольшие дожди возможны в южных и восточных районах региона, а в воскресенье лишь на севере.

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В Пермском крае ожидается туман на дорогах, поэтому водителям рекомендуется соблюдать осторожность. Об этом предупредили представители МЧС России в регионе. «По данным Пермского ЦГМС 8 сентября ожидается неблагоприятное метеорологическое явление в крае. Водителям из-за тумана необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. В Перми 7 и 8 сентября прогнозируется температура воздуха до 23 градусов тепла. Днем гребень антициклона обеспечит отсутствие осадков, сообщают синоптики. В субботу небольшие дожди возможны в южных и восточных районах региона, а в воскресенье лишь на севере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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