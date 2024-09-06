МЧС предупреждает пермяков о неблагоприятном природном факторе

В Пермском крае ожидается туман на дорогах, поэтому водителям рекомендуется соблюдать осторожность. Об этом предупредили представители МЧС России в регионе.
«По данным Пермского ЦГМС 8 сентября ожидается неблагоприятное метеорологическое явление в крае. Водителям из-за тумана необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
В Перми 7 и 8 сентября прогнозируется температура воздуха до 23 градусов тепла. Днем гребень антициклона обеспечит отсутствие осадков, сообщают синоптики. В субботу небольшие дожди возможны в южных и восточных районах региона, а в воскресенье лишь на севере.
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