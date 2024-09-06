06 сентября 2024

«Уралвагонзавод» отправил «лучшие в мире» танки российским военным. Фото

«Уралвагонзавод» отправил партию Т-90М «Прорыв» российским военным
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, прорыв, танк, Т90М, stock
«Прорывы» обладают высочайшей ремонтопригодностью Фото:

В канун Дня танкиста «Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил, Свердловская область) осуществил отгрузку очередного эшелона танков Т-90М «Прорыв», которые особо отмечает руководство страны. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ.

«Партию непревзойденных Т-90М „Прорыв“ Уралвагонзавод отправил российским военным в канун Дня танкиста… Т-90М „Прорыв“, которые [президент РФ] Владимир Путин назвал лучшими танками в мире, становятся мощнее, защищеннее, в них больше инноваций и специальных технологий», — сказано в официальном telegram-канале предприятия.

Отмечается, что машины комплектуются современными средствами радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и комплексами снижения заметности. «Прорывы» остаются легкими в освоении и эксплуатации даже в самых тяжелых условиях. Также эти танки обладают высочайшей ремонтопригодностью, что высоко ценят российские военнослужащие.

«Сейчас можно сказать, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит — все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше», — говорил Путин в июне 2023-го.

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В канун Дня танкиста «Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил, Свердловская область) осуществил отгрузку очередного эшелона танков Т-90М «Прорыв», которые особо отмечает руководство страны. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ. «Партию непревзойденных Т-90М „Прорыв“ Уралвагонзавод отправил российским военным в канун Дня танкиста… Т-90М „Прорыв“, которые [президент РФ] Владимир Путин назвал лучшими танками в мире, становятся мощнее, защищеннее, в них больше инноваций и специальных технологий», — сказано в официальном telegram-канале предприятия. Отмечается, что машины комплектуются современными средствами радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и комплексами снижения заметности. «Прорывы» остаются легкими в освоении и эксплуатации даже в самых тяжелых условиях. Также эти танки обладают высочайшей ремонтопригодностью, что высоко ценят российские военнослужащие. «Сейчас можно сказать, что Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит — все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше», — говорил Путин в июне 2023-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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