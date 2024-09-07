«Яги» сносит все в Китае и Вьетнаме: факты о самом мощном тайфуне за десятилетие

Телевидение КНР: три человека погибли из-за тайфуна «Яги», 95 пострадали

07 сентября 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Супертайфун «Яги» называют крупнейшим тропическим циклоном за последние 10 лет Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС На Китай обрушился тайфун «Яги». Изначально природное бедствие настигло китайскую провинцию Хайнань накануне, однако уже 7 сентября тропический циклон начал двигаться в сторону Вьетнама. Метеорологи называют его самым мощным тайфуном за последние 10 лет. Сообщается как минимум о трех погибших и 95 пострадавших. URA.RU передает все, что известно о происшествии в настоящий момент. Как тайфун повлиял на Россию Еще 6 сентября журналисты начали сообщать, что на китайскую провинцию Хайнань надвигается тайфун. Тогда на острове в целях безопасности были эвакуированы около 420 тысяч учеников школ, сообщали в РИА Новости. Уже тогда предполагалось, что тайфун будет двигаться в сторону Вьетнама. На следующий день во вьетнамской столице Ханой должен был состояться товарищеский матч по футболу между сборной России и Таиланда. Предполагалось, что спортивное мероприятие отменят, однако в Российском футбольном союзе сообщили, что такой прогноз маловероятен. Тем не менее уже утром 7 сентября официально сообщили, что футбольный матч отменили. Об этом заявили в Федерации футбола Вьетнама. Журналисты РЕН-ТВ уточнили, что российская футбольная команда расположилась в отеле Ханоя. Предполагается, что спортсмены покинут Вьетнам следующим утром, если погодные условия не изменятся. «Летит все, что не прибито» Россияне, в настоящий момент проживающие во Вьетнаме, рассказали « Газете.ру », как развиваются события в городе Хайфон. Очевидец Владимир Марко подчеркнул, что там отключено электричество, валятся деревья и не работают магазины. По его словам, находиться на улице сейчас опасно для жизни и это при условии, что тайфун во Вьетнаме еще не в пиковой форме. «Магазины закрыты. В настоящий момент еще не пик тайфуна, но многие деревья повалены, и дома также пострадали. Сейчас невозможно и опасно находиться на улице (летает мусор, куски конструкций, деревья). Аэропорт закрыт до 9 сентября, общественный транспорт не работает», — уточнил россиянин в разговоре с журналистами. Другой очевидец, находящийся в Ханое, рассказал, что власти региона предупреждали жителей о тайфуне заранее. А потому, те успели скупить все необходимые припасы в магазинах, из-за этого полки в торговых точках опустели. «Дождь, ветер, летает все, что не прибито; а что прибито — отрывается и летает. От байков до деревьев», — рассказал журналистам очевидец по имени Сергей. Жительница города Халонг Наталия также рассказала об обстановке. По ее словам, улицы в настоящий момент пустые. Заведения не работают, электричество отсутствует. При этом ветер все усиливается, добавила она. Как пишет Sputnik Vietnam, своей максимальной силы во Вьетнаме ураган достигнет к вечеру субботы. Обстановка в Китае Как сообщают журналисты, больше миллиона человек в разной степени пострадали в Китае от разбушевавшегося тайфуна «Яги». На Центральном телевидении КНР подчеркнули, что минимум трое человек погибли. Тайфун «Яги» сносит все на своем пути, отмечают очевидцы Фото: Meng Zhongde/VCG/Visual China Gr/ТАСС Супертайфун «Яги» уже одиннадцатый в этом году. Изначально он достиг побережья китайской островной провинции Хайнань и южной провинции Гуандун. На тот момент многие жители южных регионов остались без электроэнергии, возникли перебои со связью, многие здания получили повреждения. По состоянию на 7.00 (по МСК) 7 сентября в зоне стихийного бедствия оказались 1,227 миллиона человек в провинциях Хайнань, Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Жителей Китай и Вьетнама призвали не выходить на улицу на время тайфуна «Яги» Фото: Meng Zhongde/VCG/Visual China Gr/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился оперативно реагировать на ситуацию и поручил экстренным службам избегать большего числа жертв и повреждений инфраструктуры. Китайский лидер также дал поручение организовать пункты временного размещения для пострадавших от тайфуна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Китай обрушился тайфун «Яги». Изначально природное бедствие настигло китайскую провинцию Хайнань накануне, однако уже 7 сентября тропический циклон начал двигаться в сторону Вьетнама. Метеорологи называют его самым мощным тайфуном за последние 10 лет. Сообщается как минимум о трех погибших и 95 пострадавших. URA.RU передает все, что известно о происшествии в настоящий момент. Еще 6 сентября журналисты начали сообщать, что на китайскую провинцию Хайнань надвигается тайфун. Тогда на острове в целях безопасности были эвакуированы около 420 тысяч учеников школ, сообщали в РИА Новости. Уже тогда предполагалось, что тайфун будет двигаться в сторону Вьетнама. На следующий день во вьетнамской столице Ханой должен был состояться товарищеский матч по футболу между сборной России и Таиланда. Предполагалось, что спортивное мероприятие отменят, однако в Российском футбольном союзе сообщили, что такой прогноз маловероятен. Тем не менее уже утром 7 сентября официально сообщили, что футбольный матч отменили. Об этом заявили в Федерации футбола Вьетнама. Журналисты РЕН-ТВ уточнили, что российская футбольная команда расположилась в отеле Ханоя. Предполагается, что спортсмены покинут Вьетнам следующим утром, если погодные условия не изменятся. Россияне, в настоящий момент проживающие во Вьетнаме, рассказали «Газете.ру», как развиваются события в городе Хайфон. Очевидец Владимир Марко подчеркнул, что там отключено электричество, валятся деревья и не работают магазины. По его словам, находиться на улице сейчас опасно для жизни и это при условии, что тайфун во Вьетнаме еще не в пиковой форме. «Магазины закрыты. В настоящий момент еще не пик тайфуна, но многие деревья повалены, и дома также пострадали. Сейчас невозможно и опасно находиться на улице (летает мусор, куски конструкций, деревья). Аэропорт закрыт до 9 сентября, общественный транспорт не работает», — уточнил россиянин в разговоре с журналистами. Другой очевидец, находящийся в Ханое, рассказал, что власти региона предупреждали жителей о тайфуне заранее. А потому, те успели скупить все необходимые припасы в магазинах, из-за этого полки в торговых точках опустели. Жительница города Халонг Наталия также рассказала об обстановке. По ее словам, улицы в настоящий момент пустые. Заведения не работают, электричество отсутствует. При этом ветер все усиливается, добавила она. Как пишет Sputnik Vietnam, своей максимальной силы во Вьетнаме ураган достигнет к вечеру субботы. Как сообщают журналисты, больше миллиона человек в разной степени пострадали в Китае от разбушевавшегося тайфуна «Яги». На Центральном телевидении КНР подчеркнули, что минимум трое человек погибли. Супертайфун «Яги» уже одиннадцатый в этом году. Изначально он достиг побережья китайской островной провинции Хайнань и южной провинции Гуандун. На тот момент многие жители южных регионов остались без электроэнергии, возникли перебои со связью, многие здания получили повреждения. По состоянию на 7.00 (по МСК) 7 сентября в зоне стихийного бедствия оказались 1,227 миллиона человек в провинциях Хайнань, Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился оперативно реагировать на ситуацию и поручил экстренным службам избегать большего числа жертв и повреждений инфраструктуры. Китайский лидер также дал поручение организовать пункты временного размещения для пострадавших от тайфуна.