«Будет стрелять нам в глаза»: в Екатеринбурге неадекват угрожал детям на площадке. Видео

В Екатеринбурге неадекват угрожал детям на площадке

07 сентября 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на площадке на улице Софьи Перовской (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на Софьи Перовской, 117 неадекватный мужчина приставал к детям, обещая, что «купит винтовку и будет стрелять всем в глаза». Об этом сообщили очевидцы. «Ситуация такая: мужчина подошел к моим маленьким друзьям и стал приставать… Мужчина был в алкогольном (опьянении), и начал предъявлять мне. Говорит, что он сидел десять лет, что его бесят нерусские, что он купит винтовку и будет стрелять нам в глаза, потом приставал ко всем прохожим и ушел», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Ответ ожидается. Обновлено в 18:18 «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Софьи Перовской, 117 неадекватный мужчина приставал к детям, обещая, что «купит винтовку и будет стрелять всем в глаза». Об этом сообщили очевидцы. «Ситуация такая: мужчина подошел к моим маленьким друзьям и стал приставать… Мужчина был в алкогольном (опьянении), и начал предъявлять мне. Говорит, что он сидел десять лет, что его бесят нерусские, что он купит винтовку и будет стрелять нам в глаза, потом приставал ко всем прохожим и ушел», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Ответ ожидается. Обновлено в 18:18 «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.