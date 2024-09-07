«Будет стрелять нам в глаза»: в Екатеринбурге неадекват угрожал детям на площадке. Видео

В Екатеринбурге неадекват угрожал детям на площадке
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Парк Школьный. Тюмень , детская площадка, качели, парк школьный
Инцидент произошел на площадке на улице Софьи Перовской (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на Софьи Перовской, 117 неадекватный мужчина приставал к детям, обещая, что «купит винтовку и будет стрелять всем в глаза». Об этом сообщили очевидцы.

«Ситуация такая: мужчина подошел к моим маленьким друзьям и стал приставать… Мужчина был в алкогольном (опьянении), и начал предъявлять мне. Говорит, что он сидел десять лет, что его бесят нерусские, что он купит винтовку и будет стрелять нам в глаза, потом приставал ко всем прохожим и ушел», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Ответ ожидается.

Обновлено в 18:18

«Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

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В Екатеринбурге на Софьи Перовской, 117 неадекватный мужчина приставал к детям, обещая, что «купит винтовку и будет стрелять всем в глаза». Об этом сообщили очевидцы. «Ситуация такая: мужчина подошел к моим маленьким друзьям и стал приставать… Мужчина был в алкогольном (опьянении), и начал предъявлять мне. Говорит, что он сидел десять лет, что его бесят нерусские, что он купит винтовку и будет стрелять нам в глаза, потом приставал ко всем прохожим и ушел», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Ответ ожидается. Обновлено в 18:18 «Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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