В Екатеринбурге на Софьи Перовской, 117 неадекватный мужчина приставал к детям, обещая, что «купит винтовку и будет стрелять всем в глаза». Об этом сообщили очевидцы.
«Ситуация такая: мужчина подошел к моим маленьким друзьям и стал приставать… Мужчина был в алкогольном (опьянении), и начал предъявлять мне. Говорит, что он сидел десять лет, что его бесят нерусские, что он купит винтовку и будет стрелять нам в глаза, потом приставал ко всем прохожим и ушел», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Ответ ожидается.
Обновлено в 18:18
«Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.
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