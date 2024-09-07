Названы продукты, продлевающие молодость

Для замедления старения людям следует употреблять ряд продуктов: костный бульон, рыбу, курицу, яйца, бобы, цитрусовые и другие, поскольку они богаты коллагеном. Об этом сообщили иностранные порталы. Этот белок обеспечивает гибкость сухожилий и связок, упругость кожи и силу мышц, однако с возрастом выработка его организмом уменьшается.
«Коллаген — самый распространенный белок в организме человека, на его долю приходится треть всего белка. Он служит строительным блоком, который удерживает вместе ваши мышцы, сухожилия, связки, кости и кожу, а также способствует здоровью суставов и соединительных тканей», — рассказали в портале CNET со ссылкой на исследования ученых разных стран. Там добавили, что с возрастом существующий в организме коллаген разрушается быстрее, а выработка нового замедляется.
По данным портала, для поддержания достаточного уровня коллагена в организме, люди могут употреблять следующие продукты:
- Костный бульон
- Рыба и моллюски
- Курица
- Свиная шкурка
- Яйца
- Бобы
- Цитрусовые
- Болгарский перец
- Орехи
Помимо включения перечисленных продуктов в рацион, люди могут воспользоваться коллагеновыми добавками (БАДами), отмечает портал. Все это поможет замедлить старение организма.
Авторы материала подчеркивают, что употребление продуктов, богатых коллагеном, может снизить боль в суставах у физически активных людей, предотвратить потерю костной массы и, следовательно, снизить риск проблем с костями (в том числе остеопороз и переломы). Также это может повысить эластичность кожи, ее упругость и увлажнение, заметно уменьшая эффекты старения.
Кроме того , эксперты сообщают, что потребление коллагена в продуктах или в виде добавок может помочь здоровью волос: поспособствовать их росту, уменьшить истончение и замедлить поседение. А потребление этого белка и регулярные силовые упражнения могут помочь людям с саркопенией (возрастной потерей мышечной массы) нарастить силу мышц спины.
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