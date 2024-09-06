Роботы соревновались на чемпионате
В Перми на чемпионате соревновались инженерные команды, чьи роботы бились друг с другом за победу на ринге. Об этом сообщили организаторы турнира.
«В Спортивном комплексе имени Сухарева в Перми состоялся региональный чемпионат „Битва роботов“. За три минуты поединка роботы старались нанести друг другу механический урон. Среди участников были 16 команд из девяти регионов России», — уточнили организаторы.
Организаторы мероприятия рассказали, что призовой фонд «Битвы роботов» достиг 1,5 млн рублей. Они добавили, что больше всего претендентов на главный приз из Прикамья и Татарстана.
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