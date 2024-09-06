06 сентября 2024

В Перми на чемпионате роботы избивали друг друга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роботы соревновались на чемпионате
Роботы соревновались на чемпионате Фото:

В Перми на чемпионате соревновались инженерные команды, чьи роботы бились друг с другом за победу на ринге. Об этом сообщили организаторы турнира.

«В Спортивном комплексе имени Сухарева в Перми состоялся региональный чемпионат „Битва роботов“. За три минуты поединка роботы старались нанести друг другу механический урон. Среди участников были 16 команд из девяти регионов России», — уточнили организаторы.

Организаторы мероприятия рассказали, что призовой фонд «Битвы роботов» достиг 1,5 млн рублей. Они добавили, что больше всего претендентов на главный приз из Прикамья и Татарстана. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на чемпионате соревновались инженерные команды, чьи роботы бились друг с другом за победу на ринге. Об этом сообщили организаторы турнира. «В Спортивном комплексе имени Сухарева в Перми состоялся региональный чемпионат „Битва роботов“. За три минуты поединка роботы старались нанести друг другу механический урон. Среди участников были 16 команд из девяти регионов России», — уточнили организаторы. Организаторы мероприятия рассказали, что призовой фонд «Битвы роботов» достиг 1,5 млн рублей. Они добавили, что больше всего претендентов на главный приз из Прикамья и Татарстана. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...