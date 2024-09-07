«Переносили 11 раз!»: пассажиров рейса до Москвы замучили в Кольцово, потом был обыск. Видео

Авиакомпания Red Wings задержала вылет из Екатеринбурга в Москву на 15 часов
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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, ред вингс, сухой суперджет, ssj100, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings, ssj100-95b
Комментарий от Red Wings ожидается Фото:

Авиакомпания Red Wings почти на 15 часов задержала вылет из Екатеринбурга в Москву. Об этом URA.RU рассказал возмущенный пассажир.

По информации с онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет должен был состояться в 05:50 7 сентября. «Его переносили 11 раз! Это настоящий беспредел. В районе 20 часов всех запустили в самолет — и все просто сидели 40 минут, борт не взлетал. Потом появились сотрудники транспортной безопасности с собакой», — поделился собеседник.

На момент публикации осмотр салона завершился. В пресс-службу Red Wings направлена просьба о комментарии, ответ ожидается. Утром 7 сентября сообщалось о задержках как минимум еще шести рейсов.

Борт до сих пор не взлетел
Борт до сих пор не взлетел
Фото:

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Авиакомпания Red Wings почти на 15 часов задержала вылет из Екатеринбурга в Москву. Об этом URA.RU рассказал возмущенный пассажир. По информации с онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет должен был состояться в 05:50 7 сентября. «Его переносили 11 раз! Это настоящий беспредел. В районе 20 часов всех запустили в самолет — и все просто сидели 40 минут, борт не взлетал. Потом появились сотрудники транспортной безопасности с собакой», — поделился собеседник. На момент публикации осмотр салона завершился. В пресс-службу Red Wings направлена просьба о комментарии, ответ ожидается. Утром 7 сентября сообщалось о задержках как минимум еще шести рейсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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