Авиакомпания Red Wings почти на 15 часов задержала вылет из Екатеринбурга в Москву. Об этом URA.RU рассказал возмущенный пассажир.
По информации с онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет должен был состояться в 05:50 7 сентября. «Его переносили 11 раз! Это настоящий беспредел. В районе 20 часов всех запустили в самолет — и все просто сидели 40 минут, борт не взлетал. Потом появились сотрудники транспортной безопасности с собакой», — поделился собеседник.
На момент публикации осмотр салона завершился. В пресс-службу Red Wings направлена просьба о комментарии, ответ ожидается. Утром 7 сентября сообщалось о задержках как минимум еще шести рейсов.
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