«Переносили 11 раз!»: пассажиров рейса до Москвы замучили в Кольцово, потом был обыск. Видео

Авиакомпания Red Wings задержала вылет из Екатеринбурга в Москву на 15 часов

07 сентября 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

Комментарий от Red Wings ожидается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания Red Wings почти на 15 часов задержала вылет из Екатеринбурга в Москву. Об этом URA.RU рассказал возмущенный пассажир. По информации с онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет должен был состояться в 05:50 7 сентября. «Его переносили 11 раз! Это настоящий беспредел. В районе 20 часов всех запустили в самолет — и все просто сидели 40 минут, борт не взлетал. Потом появились сотрудники транспортной безопасности с собакой», — поделился собеседник. На момент публикации осмотр салона завершился. В пресс-службу Red Wings направлена просьба о комментарии, ответ ожидается. Утром 7 сентября сообщалось о задержках как минимум еще шести рейсов. Борт до сих пор не взлетел Фото: читатель URA.RU Скриншот с онлайн-табло Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания Red Wings почти на 15 часов задержала вылет из Екатеринбурга в Москву. Об этом URA.RU рассказал возмущенный пассажир. По информации с онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет должен был состояться в 05:50 7 сентября. «Его переносили 11 раз! Это настоящий беспредел. В районе 20 часов всех запустили в самолет — и все просто сидели 40 минут, борт не взлетал. Потом появились сотрудники транспортной безопасности с собакой», — поделился собеседник. На момент публикации осмотр салона завершился. В пресс-службу Red Wings направлена просьба о комментарии, ответ ожидается. Утром 7 сентября сообщалось о задержках как минимум еще шести рейсов.