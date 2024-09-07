07 сентября 2024

В свердловском городе отожгла звезда эстрады начала десятых. Видео

Юлианна Караулова выступила в Ревде на концерте в честь Дня города
© Служба новостей «URA.RU»
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Юлианна Караулова спела ревдинцам свои хиты (архивное фото)
Юлианна Караулова спела ревдинцам свои хиты (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) на концерте в честь Дня города выступила эстрадная певица и бывшая солистка группы 5sta Family Юлианна Караулова. Этим делятся очевидцы в соцсетях.

«Я поздравляю вас с Днем города. С праздником! 290 лет — это только начало. Будьте здоровы и берегите друг друга. Желаю вам отличного настроения, побольше счастливых случаев и все ваши мечты обязательно сбываются», — передает ее поздравление газета «Ревдинский рабочий».

На сцене артистка спела такие песни, как «Градусы», «Ты не такой», «Аривидерчи», «Hello Goodbye», «Реви», «Просто так», «Угонщица», «Внеорбиные» и другие. Помимо нее перед городским Дворцом культуры выступили кавер-группы «BRAT 3», «КОТЭ» и «Специи». В конце праздника было лазерное шоу.

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В Ревде (Свердловская область) на концерте в честь Дня города выступила эстрадная певица и бывшая солистка группы 5sta Family Юлианна Караулова. Этим делятся очевидцы в соцсетях. «Я поздравляю вас с Днем города. С праздником! 290 лет — это только начало. Будьте здоровы и берегите друг друга. Желаю вам отличного настроения, побольше счастливых случаев и все ваши мечты обязательно сбываются», — передает ее поздравление газета «Ревдинский рабочий». На сцене артистка спела такие песни, как «Градусы», «Ты не такой», «Аривидерчи», «Hello Goodbye», «Реви», «Просто так», «Угонщица», «Внеорбиные» и другие. Помимо нее перед городским Дворцом культуры выступили кавер-группы «BRAT 3», «КОТЭ» и «Специи». В конце праздника было лазерное шоу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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