Жители Курганской области выбирают главу региона. Свой голос за кандидатов они отдадут в единый день голосования, 8 сентября. Жители города Кургана параллельно участвуют в голосовании по выборам депутатов местной думы. О самых интересных и важных событиях, связанных с выборами — в онлайн-трансляции URA.RU.
08:3008.09.2024 Первые курганцы приняли участие в выборах, сообщает корреспондент URA.RU. Горожане пришли на участок в КВЦ еще до открытия избирательного пункта. После того как прозвучал гимн России, они смогли отдать свои голоса.
08:0008.09.2024 В Курганской области начались выборы губернатора. В 8:00 8 сентября двери распахнул 791 избирательный участок. Еще в четырех временных участках системы ФСИН смогут пройти процедуру голосования граждане, находящиеся под стражей или другими ограничениями. URA.RU следит за событиями выборного дня. Читатели сайта смогут узнать самые важные новости о выборах из нашей трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жители Курганской области выбирают главу региона. Свой голос за кандидатов они отдадут в единый день голосования, 8 сентября. Жители города Кургана параллельно участвуют в голосовании по выборам депутатов местной думы. О самых интересных и важных событиях, связанных с выборами — в онлайн-трансляции URA.RU. 08:30 08.09.2024 Первые курганцы приняли участие в выборах, сообщает корреспондент URA.RU. Горожане пришли на участок в КВЦ еще до открытия избирательного пункта. После того как прозвучал гимн России, они смогли отдать свои голоса. 08:00 08.09.2024 В Курганской области начались выборы губернатора. В 8:00 8 сентября двери распахнул 791 избирательный участок. Еще в четырех временных участках системы ФСИН смогут пройти процедуру голосования граждане, находящиеся под стражей или другими ограничениями. URA.RU следит за событиями выборного дня. Читатели сайта смогут узнать самые важные новости о выборах из нашей трансляции.