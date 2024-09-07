07 сентября 2024
06 сентября 2024

В Курганской области проходят выборы губернатора. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок. Челябинск , выборы, избирательный участок, голосование
Жители Курганской области выбирают губернатора Фото:

Жители Курганской области выбирают главу региона. Свой голос за кандидатов они отдадут в единый день голосования, 8 сентября. Жители города Кургана параллельно участвуют в голосовании по выборам депутатов местной думы. О самых интересных и важных событиях, связанных с выборами — в онлайн-трансляции URA.RU.

08:30 08.09.2024 Первые курганцы приняли участие в выборах, сообщает корреспондент URA.RU. Горожане пришли на участок в КВЦ еще до открытия избирательного пункта. После того как прозвучал гимн России, они смогли отдать свои голоса.

08:00 08.09.2024 В Курганской области начались выборы губернатора. В 8:00 8 сентября двери распахнул 791 избирательный участок. Еще в четырех временных участках системы ФСИН смогут пройти процедуру голосования граждане, находящиеся под стражей или другими ограничениями. URA.RU следит за событиями выборного дня. Читатели сайта смогут узнать самые важные новости о выборах из нашей трансляции.

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Жители Курганской области выбирают главу региона. Свой голос за кандидатов они отдадут в единый день голосования, 8 сентября. Жители города Кургана параллельно участвуют в голосовании по выборам депутатов местной думы. О самых интересных и важных событиях, связанных с выборами — в онлайн-трансляции URA.RU. 08:30 08.09.2024 Первые курганцы приняли участие в выборах, сообщает корреспондент URA.RU. Горожане пришли на участок в КВЦ еще до открытия избирательного пункта. После того как прозвучал гимн России, они смогли отдать свои голоса. 08:00 08.09.2024 В Курганской области начались выборы губернатора. В 8:00 8 сентября двери распахнул 791 избирательный участок. Еще в четырех временных участках системы ФСИН смогут пройти процедуру голосования граждане, находящиеся под стражей или другими ограничениями. URA.RU следит за событиями выборного дня. Читатели сайта смогут узнать самые важные новости о выборах из нашей трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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