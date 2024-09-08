Экс-военного осудили за хищение земель Минобороны

Бывшего военнослужащего Сергея Бородина военный суд приговорил к 3 годам и 5 месяцам колонии. Об этом сообщается в материалах дела.
«Суд первой инстанции приговорил его к колонии общего режима на срок 3 года 5 месяцев со штрафом в 350 тыс. рублей», — говорится в материалах, которые находятся в распоряжении ТАСС. Как уточняется, он является фигурантом дела о хищении земель Минобороны РФ, общая стоимость которых составляет более 940 млн рублей.
Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда признала Бородина виновным в мошенничестве оставила приговор без изменений. Обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб.
Сергей Бородин был задержан в рамках расследования, которое связано с замминистром обороны Тимуром Ивановым. Он заключил досудебное соглашение и согласился дать показания против Иванова. По информации следствия, они имели близкие связи и вступили в преступный сговор с третьими лицами. Их целью было получение взятки в обмен на выполнение определённых действий, касающихся строительства и капитального ремонта для Министерства обороны.
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