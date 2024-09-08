Экс-военного осудили за хищение земель Минобороны

Экс-военного Сергея Бородина приговорили к 3 годам 5 месяцам колонии
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Сергей Бородин признал вину и выплатил штраф за хищения у МО РФ
Сергей Бородин признал вину и выплатил штраф за хищения у МО РФ Фото:

Бывшего военнослужащего Сергея Бородина военный суд приговорил к 3 годам и 5 месяцам колонии. Об этом сообщается в материалах дела.

«Суд первой инстанции приговорил его к колонии общего режима на срок 3 года 5 месяцев со штрафом в 350 тыс. рублей», — говорится в материалах, которые находятся в распоряжении ТАСС. Как уточняется, он является фигурантом дела о хищении земель Минобороны РФ, общая стоимость которых составляет более 940 млн рублей.

Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда признала Бородина виновным в мошенничестве оставила приговор без изменений. Обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб.

Сергей Бородин был задержан в рамках расследования, которое связано с замминистром обороны Тимуром Ивановым. Он заключил досудебное соглашение и согласился дать показания против Иванова. По информации следствия, они имели близкие связи и вступили в преступный сговор с третьими лицами. Их целью было получение взятки в обмен на выполнение определённых действий, касающихся строительства и капитального ремонта для Министерства обороны.

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Бывшего военнослужащего Сергея Бородина военный суд приговорил к 3 годам и 5 месяцам колонии. Об этом сообщается в материалах дела. «Суд первой инстанции приговорил его к колонии общего режима на срок 3 года 5 месяцев со штрафом в 350 тыс. рублей», — говорится в материалах, которые находятся в распоряжении ТАСС. Как уточняется, он является фигурантом дела о хищении земель Минобороны РФ, общая стоимость которых составляет более 940 млн рублей. Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда признала Бородина виновным в мошенничестве оставила приговор без изменений. Обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб. Сергей Бородин был задержан в рамках расследования, которое связано с замминистром обороны Тимуром Ивановым. Он заключил досудебное соглашение и согласился дать показания против Иванова. По информации следствия, они имели близкие связи и вступили в преступный сговор с третьими лицами. Их целью было получение взятки в обмен на выполнение определённых действий, касающихся строительства и капитального ремонта для Министерства обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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