Кум, друг или подельник: кто такой Сергей Бородин, которого арестовали вместе с замминистра обороны

Задержали второго фигуранта по делу замминистра обороны Иванова

24 апреля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Сергей Бородин является предпринимателем и владеет шестью компаниями Фото: Пресс-служба Басманного суда https://t.me/moscowcourts/3093 Бизнесмен Сергей Бородин был задержан по делу, связанному с замминистром обороны Тимуром Ивановым. Фигурант дела заключил досудебное соглашение и предоставил показания против Иванова. URA.RU собрало в своем материале всю известную информацию об этом человеке. Кто такой Сергей Бородин Сергей Бородин является предпринимателем, занимающимся выполнением контрактов для Минобороны. По информации, полученной от источника в правоохранительных органах, он также выступал в качестве учредителя ООО «МФ Групп», чей основной вид деятельности связан с торговлей спецодеждой в розницу. Из открытых источников известно, что операции по счетам этой компании приостановлены. Как Бородин связан с делом Тимура Иванова Басманный суд Москвы принял решение об аресте Иванова и Бородина 24 апреля. Согласно данным следствия, Бородин и Иванов, обладая близкими отношениями, вступили в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в обмен на выполнение определенных действий в сфере строительства и капитального ремонта для Минобороны. Родственные связи Бородина с Ивановым Тимур Иванов и Сергей Бородин оказались кумовьями. Они давно дружат друг с другом. Задержанные часто отмечали праздники вместе со своими семьями. Также известно о совместном бизнесе Бородина с бывшей супругой замминистра обороны Светланой Захаровой, который представлял собой финансовую компанию, занимавшуюся выдачей потребкредитов. Сам Сергей Бородин обсуждал с партнерами возможность строительства храма в Луганске и обещал помочь с поставкой стройматериалов. Однако этот план не был осуществлен, так как его задержали правоохранители. Когда задержали Бородина Бородин был задержан раньше Тимура Иванова. Предприниматель обвинялся в рамках другого расследовании и заключил досудебное соглашение и предоставил показания, касающиеся Иванова. Чем еще владеет Сергей Бородин Сергей Бородин ранее владел 18 компаниями, счета одной из них сейчас заблокированы. Сейчас предприниматель владеет шестью компаниями, из них три принадлежат ему полностью. Некоторые источники ошибочно предполагают, что Бородин работал в Министерстве обороны, но, по информации telegram-канала Shot, выяснилось, что это другой человек с тем же именем, но другим отчеством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен Сергей Бородин был задержан по делу, связанному с замминистром обороны Тимуром Ивановым. Фигурант дела заключил досудебное соглашение и предоставил показания против Иванова. URA.RU собрало в своем материале всю известную информацию об этом человеке. Сергей Бородин является предпринимателем, занимающимся выполнением контрактов для Минобороны. По информации, полученной от источника в правоохранительных органах, он также выступал в качестве учредителя ООО «МФ Групп», чей основной вид деятельности связан с торговлей спецодеждой в розницу. Из открытых источников известно, что операции по счетам этой компании приостановлены. Басманный суд Москвы принял решение об аресте Иванова и Бородина 24 апреля. Согласно данным следствия, Бородин и Иванов, обладая близкими отношениями, вступили в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в обмен на выполнение определенных действий в сфере строительства и капитального ремонта для Минобороны. Тимур Иванов и Сергей Бородин оказались кумовьями. Они давно дружат друг с другом. Задержанные часто отмечали праздники вместе со своими семьями. Также известно о совместном бизнесе Бородина с бывшей супругой замминистра обороны Светланой Захаровой, который представлял собой финансовую компанию, занимавшуюся выдачей потребкредитов. Сам Сергей Бородин обсуждал с партнерами возможность строительства храма в Луганске и обещал помочь с поставкой стройматериалов. Однако этот план не был осуществлен, так как его задержали правоохранители. Бородин был задержан раньше Тимура Иванова. Предприниматель обвинялся в рамках другого расследовании и заключил досудебное соглашение и предоставил показания, касающиеся Иванова. Сергей Бородин ранее владел 18 компаниями, счета одной из них сейчас заблокированы. Сейчас предприниматель владеет шестью компаниями, из них три принадлежат ему полностью. Некоторые источники ошибочно предполагают, что Бородин работал в Министерстве обороны, но, по информации telegram-канала Shot, выяснилось, что это другой человек с тем же именем, но другим отчеством.