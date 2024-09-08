Башкирия и Кузбасс показывают самую высокую явку на выборах губернаторов

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Выборы губернатора. Курган , кабинки для голосования, выборы
Выборы стартовали во всех 83 регионах, где были запланированы Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Республика Башкортостан и Кемеровская область показывают самую высокую явку на выборах губернаторов. На довыборах в Госдуму самое активное голосование идет в Брянской области. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«На выборах глав регионов наивысшую явку показали Кузбасс — почти 60 процентов и Башкирия — 55 процентов. Брянская область, несмотря на непростую ситуацию, лидирует по явке на довыборах в Госдуму — почти 40 процентов», — сообщила Памфилова на брифинге ЦИК.

По ее словам, выборы начались на территории всех 83 регионов России, где они и были запланированы. С помощью дистанционного электронного голосования в 26 регионах проголосовали уже более трех миллионов человек.

В Единый день голосования, 8 сентября, выборы проходят в 83 регионах России, за исключением Ингушетии, ЛНР, ДНР, Магаданской, Запорожской и Херсонской областей. Жители нескольких регионов избирают губернаторов; также идут голосование за депутатов представительных, законодательных органов и Госдумы и выборы в органы местного самоуправления. В выборах участвуют 20 политических партий.

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Республика Башкортостан и Кемеровская область показывают самую высокую явку на выборах губернаторов. На довыборах в Госдуму самое активное голосование идет в Брянской области. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «На выборах глав регионов наивысшую явку показали Кузбасс — почти 60 процентов и Башкирия — 55 процентов. Брянская область, несмотря на непростую ситуацию, лидирует по явке на довыборах в Госдуму — почти 40 процентов», — сообщила Памфилова на брифинге ЦИК. По ее словам, выборы начались на территории всех 83 регионов России, где они и были запланированы. С помощью дистанционного электронного голосования в 26 регионах проголосовали уже более трех миллионов человек. В Единый день голосования, 8 сентября, выборы проходят в 83 регионах России, за исключением Ингушетии, ЛНР, ДНР, Магаданской, Запорожской и Херсонской областей. Жители нескольких регионов избирают губернаторов; также идут голосование за депутатов представительных, законодательных органов и Госдумы и выборы в органы местного самоуправления. В выборах участвуют 20 политических партий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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