Башкирия и Кузбасс показывают самую высокую явку на выборах губернаторов

08 сентября 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Выборы стартовали во всех 83 регионах, где были запланированы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Республика Башкортостан и Кемеровская область показывают самую высокую явку на выборах губернаторов. На довыборах в Госдуму самое активное голосование идет в Брянской области. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «На выборах глав регионов наивысшую явку показали Кузбасс — почти 60 процентов и Башкирия — 55 процентов. Брянская область, несмотря на непростую ситуацию, лидирует по явке на довыборах в Госдуму — почти 40 процентов», — сообщила Памфилова на брифинге ЦИК. По ее словам, выборы начались на территории всех 83 регионов России, где они и были запланированы. С помощью дистанционного электронного голосования в 26 регионах проголосовали уже более трех миллионов человек. В Единый день голосования, 8 сентября, выборы проходят в 83 регионах России, за исключением Ингушетии, ЛНР, ДНР, Магаданской, Запорожской и Херсонской областей. Жители нескольких регионов избирают губернаторов; также идут голосование за депутатов представительных, законодательных органов и Госдумы и выборы в органы местного самоуправления. В выборах участвуют 20 политических партий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Республика Башкортостан и Кемеровская область показывают самую высокую явку на выборах губернаторов. На довыборах в Госдуму самое активное голосование идет в Брянской области. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «На выборах глав регионов наивысшую явку показали Кузбасс — почти 60 процентов и Башкирия — 55 процентов. Брянская область, несмотря на непростую ситуацию, лидирует по явке на довыборах в Госдуму — почти 40 процентов», — сообщила Памфилова на брифинге ЦИК. По ее словам, выборы начались на территории всех 83 регионов России, где они и были запланированы. С помощью дистанционного электронного голосования в 26 регионах проголосовали уже более трех миллионов человек. В Единый день голосования, 8 сентября, выборы проходят в 83 регионах России, за исключением Ингушетии, ЛНР, ДНР, Магаданской, Запорожской и Херсонской областей. Жители нескольких регионов избирают губернаторов; также идут голосование за депутатов представительных, законодательных органов и Госдумы и выборы в органы местного самоуправления. В выборах участвуют 20 политических партий.