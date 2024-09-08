Явка избирателей на выборы губернатора Курской области превысила 50%

Явка на выборах губернатора Курской области превысила 50%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова.
«По состоянию на 10.00 явка составляет 52,47%. Явка на дистанционном и электронном голосовании составляет 81%. Комиссии работают в штатном режиме», — передают РИА Новости слова Малаховой.
Для сравнения: явка избирателей на выборах губернатора региона в 2019 году составляла 5,18%, ссылаются на статистику РИА Новости. На пост главы Курской области в 2024 году претендуют действующий врио губернатора Алексей Смирнов («Единая Россия»), Геннадий Баев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. Уже месяц там идут напряженные боевые действия. Украинская сторона бьет по инфраструктуре региона, тысячи местных жителей уже эвакуировали. Несмотря на непрекращающиеся бои, местные жители идут голосовать.
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