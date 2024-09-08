Памфилова: ЦИК получила минимальное количество обращений о нарушениях на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памфилова заявила о меньшем количестве нарушений на выборах
Памфилова заявила о меньшем количестве нарушений на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Единый день голосования проходит в условиях, которые можно назвать экстремальными и неординарными, однако количество обращений о нарушениях значительно снизилось. Об этом сообщила глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы», — заявила Памфилова на брифинге о ходе выборов, ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что голосование проходит в крайне необычных условиях, и, тем не менее, количество жалоб остается на низком уровне, а зафиксированные нарушения минимальны.

В рамках ЕДГ-2024, который проходит с 6 по 8 сентября, организованы около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 из них проходят прямые выборы глав регионов, а в 4 субъектах выборы будут проведены региональными законодательными органами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Единый день голосования проходит в условиях, которые можно назвать экстремальными и неординарными, однако количество обращений о нарушениях значительно снизилось. Об этом сообщила глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова. «Резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы», — заявила Памфилова на брифинге о ходе выборов, ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что голосование проходит в крайне необычных условиях, и, тем не менее, количество жалоб остается на низком уровне, а зафиксированные нарушения минимальны. В рамках ЕДГ-2024, который проходит с 6 по 8 сентября, организованы около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 из них проходят прямые выборы глав регионов, а в 4 субъектах выборы будут проведены региональными законодательными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...