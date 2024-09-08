Памфилова: ЦИК получила минимальное количество обращений о нарушениях на выборах

Единый день голосования проходит в условиях, которые можно назвать экстремальными и неординарными, однако количество обращений о нарушениях значительно снизилось. Об этом сообщила глава Центра избирательной комиссии Элла Памфилова.
«Резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы», — заявила Памфилова на брифинге о ходе выборов, ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что голосование проходит в крайне необычных условиях, и, тем не менее, количество жалоб остается на низком уровне, а зафиксированные нарушения минимальны.
В рамках ЕДГ-2024, который проходит с 6 по 8 сентября, организованы около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 из них проходят прямые выборы глав регионов, а в 4 субъектах выборы будут проведены региональными законодательными органами.
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