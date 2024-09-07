Политика Выборы Более 100 тысяч пермяков проголосовали на выборах 08 сентября 2024 в 17:13 Размер текста - 17 + В Пермском крае явка избирателей составляет 23,33% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае на выборах проголосовали 105 336 человек. Об этом сообщили в избиркоме региона. «По состоянию на 15:00 8 сентября явка составляет 105 336 человек или 23,33%. Явка на довыборах в заксобрание составила 21,43%», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии. Лидером по явке остается Юсьвинский муниципальный округ — 38,42%. В Уинском округе проголосовали 34,1%, а в Октябрьском — 33,78%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Пермском крае на выборах проголосовали 105 336 человек. Об этом сообщили в избиркоме региона. «По состоянию на 15:00 8 сентября явка составляет 105 336 человек или 23,33%. Явка на довыборах в заксобрание составила 21,43%», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии. Лидером по явке остается Юсьвинский муниципальный округ — 38,42%. В Уинском округе проголосовали 34,1%, а в Октябрьском — 33,78%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям