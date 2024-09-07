07 сентября 2024
06 сентября 2024

Более 100 тысяч пермяков проголосовали на выборах

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Выборы 2024. Курган, голосование, кабины для голосования, выборы 2024
В Пермском крае явка избирателей составляет 23,33% Фото:

В Пермском крае на выборах проголосовали 105 336 человек. Об этом сообщили в избиркоме региона.

«По состоянию на 15:00 8 сентября явка составляет 105 336 человек или 23,33%. Явка на довыборах в заксобрание составила 21,43%», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии.

Лидером по явке остается Юсьвинский муниципальный округ — 38,42%. В Уинском округе проголосовали 34,1%, а в Октябрьском — 33,78%.

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В Пермском крае на выборах проголосовали 105 336 человек. Об этом сообщили в избиркоме региона. «По состоянию на 15:00 8 сентября явка составляет 105 336 человек или 23,33%. Явка на довыборах в заксобрание составила 21,43%», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии. Лидером по явке остается Юсьвинский муниципальный округ — 38,42%. В Уинском округе проголосовали 34,1%, а в Октябрьском — 33,78%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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