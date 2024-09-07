Более 100 тысяч пермяков проголосовали на выборах

В Пермском крае явка избирателей составляет 23,33%
В Пермском крае на выборах проголосовали 105 336 человек. Об этом сообщили в избиркоме региона.
«По состоянию на 15:00 8 сентября явка составляет 105 336 человек или 23,33%. Явка на довыборах в заксобрание составила 21,43%», — сообщили в telegram-канале избирательной комиссии.
Лидером по явке остается Юсьвинский муниципальный округ — 38,42%. В Уинском округе проголосовали 34,1%, а в Октябрьском — 33,78%.
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