07 сентября 2024

Мэр Тюмени поздравил Кухарука с вступлением в должность главы ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Афанасьев назвал Кухарука профессионалом, который еще долгие годы будет служить на благо России
Афанасьев назвал Кухарука профессионалом, который еще долгие годы будет служить на благо России Фото:
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Выборы губернатора ХМАО-2024

Глава Тюмени Максим Афанасьев убежден, что опыт руководства областным центром поможет Руслану Кухаруку приумножить успехи предшественников на посту губернатора ХМАО. Об уверенности в этом тюменский градоначальник заявил в соцсети.

«От всей души поздравляю Руслана Николаевича Кухарука с избранием на должность Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры! Я убеждён, что опыт руководителя областного центра, чуткость к людям и их проблемам, а также поддержка глав муниципальных образований округа помогут Руслану Николаевичу приумножить достижения предшественников», — заявил Афанасьев в своем telegram-канале.

Он также уверен, что сотрудничество регионов поможет укрепить экономические связи. Он также подчеркнул, что профессионализм, принципиальность и безупречная репутация нового главы Югры будут служить на благо России ещё долгие годы.

Руслан Кухарук был избран новым главой Ханты-Мансийского АО 8 сентября. Поздравить Кухарука с инаугурацией и принять участие в церемонии приехали губернаторы соседних областей и федеральные чиновники.

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Глава Тюмени Максим Афанасьев убежден, что опыт руководства областным центром поможет Руслану Кухаруку приумножить успехи предшественников на посту губернатора ХМАО. Об уверенности в этом тюменский градоначальник заявил в соцсети. «От всей души поздравляю Руслана Николаевича Кухарука с избранием на должность Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры! Я убеждён, что опыт руководителя областного центра, чуткость к людям и их проблемам, а также поддержка глав муниципальных образований округа помогут Руслану Николаевичу приумножить достижения предшественников», — заявил Афанасьев в своем telegram-канале. Он также уверен, что сотрудничество регионов поможет укрепить экономические связи. Он также подчеркнул, что профессионализм, принципиальность и безупречная репутация нового главы Югры будут служить на благо России ещё долгие годы. Руслан Кухарук был избран новым главой Ханты-Мансийского АО 8 сентября. Поздравить Кухарука с инаугурацией и принять участие в церемонии приехали губернаторы соседних областей и федеральные чиновники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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