Мэр Тюмени поздравил Кухарука с вступлением в должность главы ХМАО

Глава Тюмени Максим Афанасьев убежден, что опыт руководства областным центром поможет Руслану Кухаруку приумножить успехи предшественников на посту губернатора ХМАО. Об уверенности в этом тюменский градоначальник заявил в соцсети.
«От всей души поздравляю Руслана Николаевича Кухарука с избранием на должность Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры! Я убеждён, что опыт руководителя областного центра, чуткость к людям и их проблемам, а также поддержка глав муниципальных образований округа помогут Руслану Николаевичу приумножить достижения предшественников», — заявил Афанасьев в своем telegram-канале.
Он также уверен, что сотрудничество регионов поможет укрепить экономические связи. Он также подчеркнул, что профессионализм, принципиальность и безупречная репутация нового главы Югры будут служить на благо России ещё долгие годы.
Руслан Кухарук был избран новым главой Ханты-Мансийского АО 8 сентября. Поздравить Кухарука с инаугурацией и принять участие в церемонии приехали губернаторы соседних областей и федеральные чиновники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!