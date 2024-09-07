В баре «Матео» в Асбесте (Свердловская область) произошла массовая драка, пятеро пострадали, в том числе полицейский. Одним из участников побоища оказался ранее судимый Александр Никулин. Эту информацию URA.RU подтвердили в увеселительном заведении.
«Потасовка была с Никулиным Александром. Все происходило на улице… С ровного места началась драка… Потом приехала полиция», — рассказала сотрудница бара. Пятеро человек пострадали, один находится в реанимации, пишет telegram-канал «Ural Mash».
Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Горелых подтвердил URA.RU произошедший инцидент с сотрудником территориального ОВД. «Госпитализация представителя МВД не потребовалась, лечение он будет проходить амбулаторно. В момент конфликта полицейский из подразделения Госавтоинспекции находился вне службы и без форменного обмундирования. В баре он отмечал день рождения своей супруги. По данному факту руководством отдели полиции Асбеста назначена служебная проверка, а также проводятся проверочные мероприятия с целью установления более подробных и точных обстоятельств случившегося. По итогам разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых
Оказалось, что Никулин уже был судим. В 2021 году его приговорили к 4,5 годам тюрьмы за зверское избиение студента-медика в ночном клубе «Неон».
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