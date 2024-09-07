В Челябинске во время ссоры возле избирательного участка депутат заксобрания Ольга Мухометьярова назвала провокатором лидера Ленинского районного отделения МГЕР Александра Пашкеева, который ушел на СВО в бригаду ГРОМ «Каскад». Депутат пообещала пожаловаться на бойца в Министерство обороны из-за его прихода на избирательный участок.
«Конфликт с Мухометьяровой произошел в Калининском районе, на втором избирательном округе. Она мне начала угрожать, что переведет меня в штурмовики. Назвала провокатором и пообещала написать на меня жалобу в Министерство обороны. Я тщетно пытался объяснить ей, что являюсь таким же полноправным участником избирательного процесса, как и она — пришел посмотреть на выборы», — рассказал URA.RU Пашкеев, отметив, что сейчас он находится в отпуске.
По мнению Мухометьяровой, военнослужащий Пашкеев не должен участвовать в гражданском избирательном процессе. А Министерство обороны РФ должно дать оценку его действиям.
Участник СВО добавил, что не обижается на депутата и не имеет к ней претензий. Напомним, что одним из батальонов бригады «Гром» ранее командовал депутат Госдумы от Челябинской области, кавалер ордена Мужества Олег Колесников.
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