07 сентября 2024

Депутат ЗСО обозвала бойца СВО провокатором из-за прихода на избирательный участок. Видео

Депутат ЗСО Мухометьярова обозвала бойца СВО Пашкеева провокатором
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Общественные слушания по реконструкции «Обкомовских дач» в лесопарковой зоне. Челябинск, мухометьярова ольга
Ольга Мухометьярова пообещала написать жалобу в Минобороны РФ Фото:

В Челябинске во время ссоры возле избирательного участка депутат заксобрания Ольга Мухометьярова назвала провокатором лидера Ленинского районного отделения МГЕР Александра Пашкеева, который ушел на СВО в бригаду ГРОМ «Каскад». Депутат пообещала пожаловаться на бойца в Министерство обороны из-за его прихода на избирательный участок.

«Конфликт с Мухометьяровой произошел в Калининском районе, на втором избирательном округе. Она мне начала угрожать, что переведет меня в штурмовики. Назвала провокатором и пообещала написать на меня жалобу в Министерство обороны. Я тщетно пытался объяснить ей, что являюсь таким же полноправным участником избирательного процесса, как и она — пришел посмотреть на выборы», — рассказал URA.RU Пашкеев, отметив, что сейчас он находится в отпуске.

По мнению Мухометьяровой, военнослужащий Пашкеев не должен участвовать в гражданском избирательном процессе. А Министерство обороны РФ должно дать оценку его действиям.

Участник СВО добавил, что не обижается на депутата и не имеет к ней претензий. Напомним, что одним из батальонов бригады «Гром» ранее командовал депутат Госдумы от Челябинской области, кавалер ордена Мужества Олег Колесников.

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В Челябинске во время ссоры возле избирательного участка депутат заксобрания Ольга Мухометьярова назвала провокатором лидера Ленинского районного отделения МГЕР Александра Пашкеева, который ушел на СВО в бригаду ГРОМ «Каскад». Депутат пообещала пожаловаться на бойца в Министерство обороны из-за его прихода на избирательный участок. «Конфликт с Мухометьяровой произошел в Калининском районе, на втором избирательном округе. Она мне начала угрожать, что переведет меня в штурмовики. Назвала провокатором и пообещала написать на меня жалобу в Министерство обороны. Я тщетно пытался объяснить ей, что являюсь таким же полноправным участником избирательного процесса, как и она — пришел посмотреть на выборы», — рассказал URA.RU Пашкеев, отметив, что сейчас он находится в отпуске. По мнению Мухометьяровой, военнослужащий Пашкеев не должен участвовать в гражданском избирательном процессе. А Министерство обороны РФ должно дать оценку его действиям. Участник СВО добавил, что не обижается на депутата и не имеет к ней претензий. Напомним, что одним из батальонов бригады «Гром» ранее командовал депутат Госдумы от Челябинской области, кавалер ордена Мужества Олег Колесников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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