Депутат ЗСО обозвала бойца СВО провокатором из-за прихода на избирательный участок. Видео

Депутат ЗСО Мухометьярова обозвала бойца СВО Пашкеева провокатором

08 сентября 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Ольга Мухометьярова пообещала написать жалобу в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске во время ссоры возле избирательного участка депутат заксобрания Ольга Мухометьярова назвала провокатором лидера Ленинского районного отделения МГЕР Александра Пашкеева, который ушел на СВО в бригаду ГРОМ «Каскад». Депутат пообещала пожаловаться на бойца в Министерство обороны из-за его прихода на избирательный участок. «Конфликт с Мухометьяровой произошел в Калининском районе, на втором избирательном округе. Она мне начала угрожать, что переведет меня в штурмовики. Назвала провокатором и пообещала написать на меня жалобу в Министерство обороны. Я тщетно пытался объяснить ей, что являюсь таким же полноправным участником избирательного процесса, как и она — пришел посмотреть на выборы», — рассказал URA.RU Пашкеев, отметив, что сейчас он находится в отпуске. По мнению Мухометьяровой, военнослужащий Пашкеев не должен участвовать в гражданском избирательном процессе. А Министерство обороны РФ должно дать оценку его действиям. Участник СВО добавил, что не обижается на депутата и не имеет к ней претензий. Напомним, что одним из батальонов бригады «Гром» ранее командовал депутат Госдумы от Челябинской области, кавалер ордена Мужества Олег Колесников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске во время ссоры возле избирательного участка депутат заксобрания Ольга Мухометьярова назвала провокатором лидера Ленинского районного отделения МГЕР Александра Пашкеева, который ушел на СВО в бригаду ГРОМ «Каскад». Депутат пообещала пожаловаться на бойца в Министерство обороны из-за его прихода на избирательный участок. «Конфликт с Мухометьяровой произошел в Калининском районе, на втором избирательном округе. Она мне начала угрожать, что переведет меня в штурмовики. Назвала провокатором и пообещала написать на меня жалобу в Министерство обороны. Я тщетно пытался объяснить ей, что являюсь таким же полноправным участником избирательного процесса, как и она — пришел посмотреть на выборы», — рассказал URA.RU Пашкеев, отметив, что сейчас он находится в отпуске. По мнению Мухометьяровой, военнослужащий Пашкеев не должен участвовать в гражданском избирательном процессе. А Министерство обороны РФ должно дать оценку его действиям. Участник СВО добавил, что не обижается на депутата и не имеет к ней претензий. Напомним, что одним из батальонов бригады «Гром» ранее командовал депутат Госдумы от Челябинской области, кавалер ордена Мужества Олег Колесников.