Стали известны первые результаты самых скандальных выборов-2024

Дубровин набрал 69,60%, Серебренников — 23,23% на выборах в Братске
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Выборы мэра Братска признаны самыми конкурентными в России
Выборы мэра Братска признаны самыми конкурентными в России Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Согласно данным первых экзит-полов, в самых конкурентных выборах-2024 в Братске за место мэра города побеждает Александр Дубровин. Он набрал 69,60% голосов избирателей. Его соперник действующий глава города Сергей Серебренников (Единая Россия) получил 23,23%, в то время как остальные кандидаты суммарно набрали лишь минимальные проценты. Эти данные предоставил руководитель предвыборного штаба Дубровина Михаил Пальчик.

«На 20:00 Александр Дубровин набрал 69,60% голосов, Сергей Серебренников — 23,23%», — отмечается в данных экзит-пула. Другие кандидаты, такие как Константин Климов от ЛДПР, Екатерина Анисимова от «Коммунистов России», Дмитрий Яблонцев от «Новых людей» и Анастасия Шинкаренко от «Гражданской платформы», получили соответственно 2,89%, 2,30%, 1,23% и 0,76%. В ходе опросов было опрошено 5000 человек, из которых 25% отказались сообщить, за кого они проголосовали.

В городской территориальной избирательной комиссии Братска сообщили в ответ на запрос URA.RU, что им не известны результаты опросов (экзитпол), проводимых различными организациями. Они подчеркнули, что не обладают информацией о данных исследованиях.

Эти выборы считаются одними из самых конкурентных в России из-за противостояния трех единороссов: действующего мэра Сергея Серебренникова и главы соседнего муниципалитета Александра Дубровина, которому приписывают связи с сенатором Андреем Чернышевым. Мэр Сергей Серебренников управляет Братском уже 19 лет. В этом году конкуренцию ему, при поддержке федерального центра и сенатора Андрея Чернышева, составил глава Братского района Александр Дубровин. В городе развернулась самая конкурентная кампания в РФ.

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Согласно данным первых экзит-полов, в самых конкурентных выборах-2024 в Братске за место мэра города побеждает Александр Дубровин. Он набрал 69,60% голосов избирателей. Его соперник действующий глава города Сергей Серебренников (Единая Россия) получил 23,23%, в то время как остальные кандидаты суммарно набрали лишь минимальные проценты. Эти данные предоставил руководитель предвыборного штаба Дубровина Михаил Пальчик. «На 20:00 Александр Дубровин набрал 69,60% голосов, Сергей Серебренников — 23,23%», — отмечается в данных экзит-пула. Другие кандидаты, такие как Константин Климов от ЛДПР, Екатерина Анисимова от «Коммунистов России», Дмитрий Яблонцев от «Новых людей» и Анастасия Шинкаренко от «Гражданской платформы», получили соответственно 2,89%, 2,30%, 1,23% и 0,76%. В ходе опросов было опрошено 5000 человек, из которых 25% отказались сообщить, за кого они проголосовали. В городской территориальной избирательной комиссии Братска сообщили в ответ на запрос URA.RU, что им не известны результаты опросов (экзитпол), проводимых различными организациями. Они подчеркнули, что не обладают информацией о данных исследованиях. Эти выборы считаются одними из самых конкурентных в России из-за противостояния трех единороссов: действующего мэра Сергея Серебренникова и главы соседнего муниципалитета Александра Дубровина, которому приписывают связи с сенатором Андреем Чернышевым. Мэр Сергей Серебренников управляет Братском уже 19 лет. В этом году конкуренцию ему, при поддержке федерального центра и сенатора Андрея Чернышева, составил глава Братского района Александр Дубровин. В городе развернулась самая конкурентная кампания в РФ.
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