«Разбили очки, пытались отнять телефон»: в Екатеринбурге подростки избили репетитора. Фото

В Екатеринбурге подростки избили репетитора

08 сентября 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Пострадавший написал заявление в полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге утром 8 сентября трое молодых людей напали на репетитора возле подъезда на улице Титова, пытаясь отобрать у него телефон и деньги. Нападавших запечатлела камера домофона, а пострадавший написал заявление в полицию. Информация об этом появилась в соцсетях. «Сегодня в (воскресенье) в 09:24 на улице Титова избили нашего репетитора около подъезда. Разбили очки, пытались отнять телефон и деньги. Благо, репетитор успел набрать мне на телефон, и я услышала разборки. Тут же спустились с мужем, они увидели, что мы выходим из лифта, бросились бежать», — передает сообщество «Район Вторчермет — Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что пострадавший написал заявление в полицию. Автор поста просит горожан был внимательнее и осторожнее. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ ожидается. Обновлено в 20:22



«Заявлений в полицию по данному поводу не поступало. Правоохранители просят гражданина, в отношении которого возможно были совершены противоправные действия, обратиться в ближайший территориальный ОВД», — рассказали в ведомстве. сообщество «Район Вторчермет — Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 8 сентября трое молодых людей напали на репетитора возле подъезда на улице Титова, пытаясь отобрать у него телефон и деньги. Нападавших запечатлела камера домофона, а пострадавший написал заявление в полицию. Информация об этом появилась в соцсетях. «Сегодня в (воскресенье) в 09:24 на улице Титова избили нашего репетитора около подъезда. Разбили очки, пытались отнять телефон и деньги. Благо, репетитор успел набрать мне на телефон, и я услышала разборки. Тут же спустились с мужем, они увидели, что мы выходим из лифта, бросились бежать», — передает сообщество «Район Вторчермет — Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что пострадавший написал заявление в полицию. Автор поста просит горожан был внимательнее и осторожнее. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ ожидается. Обновлено в 20:22 «Заявлений в полицию по данному поводу не поступало. Правоохранители просят гражданина, в отношении которого возможно были совершены противоправные действия, обратиться в ближайший территориальный ОВД», — рассказали в ведомстве.