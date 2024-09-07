07 сентября 2024

«Разбили очки, пытались отнять телефон»: в Екатеринбурге подростки избили репетитора. Фото

В Екатеринбурге подростки избили репетитора
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург, подростки, хулиганы, дети, шпана, дети без присмотра, детские забавы, детские игры
Пострадавший написал заявление в полицию Фото:

В Екатеринбурге утром 8 сентября трое молодых людей напали на репетитора возле подъезда на улице Титова, пытаясь отобрать у него телефон и деньги. Нападавших запечатлела камера домофона, а пострадавший написал заявление в полицию. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Сегодня в (воскресенье) в 09:24 на улице Титова избили нашего репетитора около подъезда. Разбили очки, пытались отнять телефон и деньги. Благо, репетитор успел набрать мне на телефон, и я услышала разборки. Тут же спустились с мужем, они увидели, что мы выходим из лифта, бросились бежать», — передает сообщество «Район Вторчермет — Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что пострадавший написал заявление в полицию. Автор поста просит горожан был внимательнее и осторожнее.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ ожидается.

Обновлено в 20:22

«Заявлений в полицию по данному поводу не поступало. Правоохранители просят гражданина, в отношении которого возможно были совершены противоправные действия, обратиться в ближайший территориальный ОВД», — рассказали в ведомстве.

Фото:

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В Екатеринбурге утром 8 сентября трое молодых людей напали на репетитора возле подъезда на улице Титова, пытаясь отобрать у него телефон и деньги. Нападавших запечатлела камера домофона, а пострадавший написал заявление в полицию. Информация об этом появилась в соцсетях. «Сегодня в (воскресенье) в 09:24 на улице Титова избили нашего репетитора около подъезда. Разбили очки, пытались отнять телефон и деньги. Благо, репетитор успел набрать мне на телефон, и я услышала разборки. Тут же спустились с мужем, они увидели, что мы выходим из лифта, бросились бежать», — передает сообщество «Район Вторчермет — Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что пострадавший написал заявление в полицию. Автор поста просит горожан был внимательнее и осторожнее. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ ожидается. Обновлено в 20:22 «Заявлений в полицию по данному поводу не поступало. Правоохранители просят гражданина, в отношении которого возможно были совершены противоправные действия, обратиться в ближайший территориальный ОВД», — рассказали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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