В Екатеринбурге утром 8 сентября трое молодых людей напали на репетитора возле подъезда на улице Титова, пытаясь отобрать у него телефон и деньги. Нападавших запечатлела камера домофона, а пострадавший написал заявление в полицию. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Сегодня в (воскресенье) в 09:24 на улице Титова избили нашего репетитора около подъезда. Разбили очки, пытались отнять телефон и деньги. Благо, репетитор успел набрать мне на телефон, и я услышала разборки. Тут же спустились с мужем, они увидели, что мы выходим из лифта, бросились бежать», — передает сообщество «Район Вторчермет — Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что пострадавший написал заявление в полицию. Автор поста просит горожан был внимательнее и осторожнее.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ ожидается.
Обновлено в 20:22
«Заявлений в полицию по данному поводу не поступало. Правоохранители просят гражданина, в отношении которого возможно были совершены противоправные действия, обратиться в ближайший территориальный ОВД», — рассказали в ведомстве.
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