08 сентября 2024

Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России

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США пытались вмешаться в выборы в РФ с помощью СМИ, заявил Василий Пискарев Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

В российские выборы пытались вмешаться Соединенные Штаты Америки с помощью СМИ, дипломатов и неправительственных организаций. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарев.

«Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы России», — заявил Пискарев, пишет ТАСС. По его словам, эти действия Штаты даже не пытались скрыть. Таким образом они пытались повлиять на волеизъявление россиян, заявил Пискарев.

Выборы в России прошли в 83 регионах с 6 по 8 сентября. По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, за это время на портал Центризбиркома РФ было совершено около 150 тысяч воздействий.

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В российские выборы пытались вмешаться Соединенные Штаты Америки с помощью СМИ, дипломатов и неправительственных организаций. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарев. «Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы России», — заявил Пискарев, пишет ТАСС. По его словам, эти действия Штаты даже не пытались скрыть. Таким образом они пытались повлиять на волеизъявление россиян, заявил Пискарев. Выборы в России прошли в 83 регионах с 6 по 8 сентября. По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, за это время на портал Центризбиркома РФ было совершено около 150 тысяч воздействий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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