Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России

В российские выборы пытались вмешаться Соединенные Штаты Америки с помощью СМИ, дипломатов и неправительственных организаций. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарев.
«Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы России», — заявил Пискарев, пишет ТАСС. По его словам, эти действия Штаты даже не пытались скрыть. Таким образом они пытались повлиять на волеизъявление россиян, заявил Пискарев.
Выборы в России прошли в 83 регионах с 6 по 8 сентября. По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, за это время на портал Центризбиркома РФ было совершено около 150 тысяч воздействий.
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