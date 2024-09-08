Пискарев обвинил США во вмешательстве в выборы в России

08 сентября 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

США пытались вмешаться в выборы в РФ с помощью СМИ, заявил Василий Пискарев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года В российские выборы пытались вмешаться Соединенные Штаты Америки с помощью СМИ, дипломатов и неправительственных организаций. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарев. «Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы России», — заявил Пискарев, пишет ТАСС. По его словам, эти действия Штаты даже не пытались скрыть. Таким образом они пытались повлиять на волеизъявление россиян, заявил Пискарев. Выборы в России прошли в 83 регионах с 6 по 8 сентября. По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, за это время на портал Центризбиркома РФ было совершено около 150 тысяч воздействий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В российские выборы пытались вмешаться Соединенные Штаты Америки с помощью СМИ, дипломатов и неправительственных организаций. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарев. «Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы России», — заявил Пискарев, пишет ТАСС. По его словам, эти действия Штаты даже не пытались скрыть. Таким образом они пытались повлиять на волеизъявление россиян, заявил Пискарев. Выборы в России прошли в 83 регионах с 6 по 8 сентября. По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, за это время на портал Центризбиркома РФ было совершено около 150 тысяч воздействий.