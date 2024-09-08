08 сентября 2024

Памфилова оценила явку в дистанционном голосовании

Памфилова: явка на выборы в России через ДЭГ составила 90%
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2018. ВЦИК. Москва, портрет, памфилова элла
Дистанционное голосование прошло в 25 регионах, заявила Элла Памфилова Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

На выборах России свои голоса через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отдали 90% россиян. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«В дистанционном электронном голосовании народ, избиратели, они осознанно идут на это. Девяносто процентов — высокая явка», — заявил Памфилова на брифинге, сообщает ТАСС. Он отметила, что дистанционное голосование прошло в 25 регионах. По данным Минцифры через платформу ДЭГ проголосовали 827 тысяч человек, что составило 89,92%

Выборы в России прошли с 6 по 8 сентября в 83 регионах. По данным ЦИК, лидером по число проголосовавших стала Кемеровская область. Там вы выборах приняли участие почти 60% жителей.

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На выборах России свои голоса через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отдали 90% россиян. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «В дистанционном электронном голосовании народ, избиратели, они осознанно идут на это. Девяносто процентов — высокая явка», — заявил Памфилова на брифинге, сообщает ТАСС. Он отметила, что дистанционное голосование прошло в 25 регионах. По данным Минцифры через платформу ДЭГ проголосовали 827 тысяч человек, что составило 89,92% Выборы в России прошли с 6 по 8 сентября в 83 регионах. По данным ЦИК, лидером по число проголосовавших стала Кемеровская область. Там вы выборах приняли участие почти 60% жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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