Памфилова оценила явку в дистанционном голосовании

Памфилова: явка на выборы в России через ДЭГ составила 90%

09 сентября 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Дистанционное голосование прошло в 25 регионах, заявила Элла Памфилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года На выборах России свои голоса через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отдали 90% россиян. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «В дистанционном электронном голосовании народ, избиратели, они осознанно идут на это. Девяносто процентов — высокая явка», — заявил Памфилова на брифинге, сообщает ТАСС. Он отметила, что дистанционное голосование прошло в 25 регионах. По данным Минцифры через платформу ДЭГ проголосовали 827 тысяч человек, что составило 89,92% Выборы в России прошли с 6 по 8 сентября в 83 регионах. По данным ЦИК, лидером по число проголосовавших стала Кемеровская область. Там вы выборах приняли участие почти 60% жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборах России свои голоса через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отдали 90% россиян. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «В дистанционном электронном голосовании народ, избиратели, они осознанно идут на это. Девяносто процентов — высокая явка», — заявил Памфилова на брифинге, сообщает ТАСС. Он отметила, что дистанционное голосование прошло в 25 регионах. По данным Минцифры через платформу ДЭГ проголосовали 827 тысяч человек, что составило 89,92% Выборы в России прошли с 6 по 8 сентября в 83 регионах. По данным ЦИК, лидером по число проголосовавших стала Кемеровская область. Там вы выборах приняли участие почти 60% жителей.