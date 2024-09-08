Памфилова оценила явку в дистанционном голосовании

На выборах России свои голоса через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отдали 90% россиян. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«В дистанционном электронном голосовании народ, избиратели, они осознанно идут на это. Девяносто процентов — высокая явка», — заявил Памфилова на брифинге, сообщает ТАСС. Он отметила, что дистанционное голосование прошло в 25 регионах. По данным Минцифры через платформу ДЭГ проголосовали 827 тысяч человек, что составило 89,92%
Выборы в России прошли с 6 по 8 сентября в 83 регионах. По данным ЦИК, лидером по число проголосовавших стала Кемеровская область. Там вы выборах приняли участие почти 60% жителей.
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