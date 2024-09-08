Летевший из Москвы в Стамбул самолет экстренно сел в Варшаве

О причинах ЧП не сообщается
Самолет турецкой авиакомпании, летевший из Москвы в Стамбул экстренно приземлился к Варшаве. Об этом сообщает сервис Flightradar24.
«Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании вылетел из московского аэропорта „Внуково“ с задержкой почти в пять часов и спустя два с лишним часа экстренно сел в Варшаве», — передает сервис. О причинах ЧП не сообщается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.