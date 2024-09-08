08 сентября 2024

Летевший из Москвы в Стамбул самолет экстренно сел в Варшаве

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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
О причинах ЧП не сообщается Фото:

Самолет турецкой авиакомпании, летевший из Москвы в Стамбул экстренно приземлился к Варшаве. Об этом сообщает сервис Flightradar24.

«Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании вылетел из московского аэропорта „Внуково“ с задержкой почти в пять часов и спустя два с лишним часа экстренно сел в Варшаве», — передает сервис. О причинах ЧП не сообщается.

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Самолет турецкой авиакомпании, летевший из Москвы в Стамбул экстренно приземлился к Варшаве. Об этом сообщает сервис Flightradar24. «Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании вылетел из московского аэропорта „Внуково“ с задержкой почти в пять часов и спустя два с лишним часа экстренно сел в Варшаве», — передает сервис. О причинах ЧП не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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