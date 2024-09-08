Замначальника УФСИН Подмосковья Талаев признал вину в получении взятки

09 сентября 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Сейчас Талаев находится в следственном изоляторе Фото: Анна Майорова © URA.RU Замначальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал вину в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на документы суда. «Талаев признал вину в получении взятки в крупном размере», — передает информацию суда ТАСС. Уточняется, что он просил смягчить наказание и перевести его под домашний арест. Талаева отправили в СИЗО в мае этого года. Его обвинили в получении взятки от компании «РЗН ФУД», которая занимается оптовой продажей продуктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замначальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал вину в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на документы суда. «Талаев признал вину в получении взятки в крупном размере», — передает информацию суда ТАСС. Уточняется, что он просил смягчить наказание и перевести его под домашний арест. Талаева отправили в СИЗО в мае этого года. Его обвинили в получении взятки от компании «РЗН ФУД», которая занимается оптовой продажей продуктов.