Замначальника УФСИН Подмосковья Талаев признал вину в получении взятки

Сейчас Талаев находится в следственном изоляторе
Замначальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал вину в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на документы суда.
«Талаев признал вину в получении взятки в крупном размере», — передает информацию суда ТАСС. Уточняется, что он просил смягчить наказание и перевести его под домашний арест.
Талаева отправили в СИЗО в мае этого года. Его обвинили в получении взятки от компании «РЗН ФУД», которая занимается оптовой продажей продуктов.
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