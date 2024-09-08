08 сентября 2024

Замначальника УФСИН Подмосковья Талаев признал вину в получении взятки

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, заключенные, окна, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, решетки на окнах
Сейчас Талаев находится в следственном изоляторе Фото:

Замначальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал вину в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на документы суда.

«Талаев признал вину в получении взятки в крупном размере», — передает информацию суда ТАСС. Уточняется, что он просил смягчить наказание и перевести его под домашний арест.

Талаева отправили в СИЗО в мае этого года. Его обвинили в получении взятки от компании «РЗН ФУД», которая занимается оптовой продажей продуктов.

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Замначальника УФСИН по Московской области Владимир Талаев признал вину в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на документы суда. «Талаев признал вину в получении взятки в крупном размере», — передает информацию суда ТАСС. Уточняется, что он просил смягчить наказание и перевести его под домашний арест. Талаева отправили в СИЗО в мае этого года. Его обвинили в получении взятки от компании «РЗН ФУД», которая занимается оптовой продажей продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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