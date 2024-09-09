Алаудинов: силы специальных операций ВСУ возглавили ударный кулак под Курском

На курском направлении силы специальных операций Вооруженных сил Украины возглавили ударный кулак группировки противника. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Ударный кулак, который был направлен на курское направление, возглавляли ССО», — заявил командир в интервью ТАСС. Алаудинов также добавил, что среди военных ВСУ, на момент захода в Курскую область, находилось много наемников.
Генерал-майор рассказал, что помимо иностранных наемников на поле боя находились недавно мобилизованные солдаты, которые приехали туда в течение последних трех-четырех месяцев. Отмечается, что силы противника во всех подразделениях понесли большие потери. На данный момент обстановка на направлении вынудила ВСУ обороняться.
Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ предприняли попытки прорыва на двух участках в Курской области, события произошли за последние сутки. Также он заявил, что украинские силы несут большие потери и в скором времени они выдохнутся.
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