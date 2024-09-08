Алаудинов предрек падение ВСУ в ближайшее время

Вооруженные силы Украины в Курской области скоро выдохнутся из-за больших ежедневных потерь техники и личного состава. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Противник несет очень большие потери. С такими темпами, я так думаю, что он скоро действительно полностью выдохнется. Мы уже сможем констатировать факт, что мы максимально уничтожили все, что можно было у него уничтожить: технику, личный состав», — сообщил Алаудинов в своем telegram-канале.
По его словам, ВСУ удалось уничтожить на суджанском направлении две боевые бронированные машины, один пикап, один микроавтобус. Он также отметил, что российские войска заметно продвинулись вперед на донецком направлении благодаря том, что ВСУ бросили силы на курское направление.
Ранее Алаудинов заявил, что ВС РФ удалось продвинуться в Курской области. По его словам, ВСУ несут большие потери и поэтому пытаются стянуть к этом участку свои силы.
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