Алаудинов предрек падение ВСУ в ближайшее время

Алаудинов: ВСУ скоро выдохнутся в Курской области из-за ежедневных потерь

09 сентября 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов заявил об уничтожении большого количества техники ВСУ в Курской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины в Курской области скоро выдохнутся из-за больших ежедневных потерь техники и личного состава. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Противник несет очень большие потери. С такими темпами, я так думаю, что он скоро действительно полностью выдохнется. Мы уже сможем констатировать факт, что мы максимально уничтожили все, что можно было у него уничтожить: технику, личный состав», — сообщил Алаудинов в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ удалось уничтожить на суджанском направлении две боевые бронированные машины, один пикап, один микроавтобус. Он также отметил, что российские войска заметно продвинулись вперед на донецком направлении благодаря том, что ВСУ бросили силы на курское направление. Ранее Алаудинов заявил, что ВС РФ удалось продвинуться в Курской области. По его словам, ВСУ несут большие потери и поэтому пытаются стянуть к этом участку свои силы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины в Курской области скоро выдохнутся из-за больших ежедневных потерь техники и личного состава. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Противник несет очень большие потери. С такими темпами, я так думаю, что он скоро действительно полностью выдохнется. Мы уже сможем констатировать факт, что мы максимально уничтожили все, что можно было у него уничтожить: технику, личный состав», — сообщил Алаудинов в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ удалось уничтожить на суджанском направлении две боевые бронированные машины, один пикап, один микроавтобус. Он также отметил, что российские войска заметно продвинулись вперед на донецком направлении благодаря том, что ВСУ бросили силы на курское направление. Ранее Алаудинов заявил, что ВС РФ удалось продвинуться в Курской области. По его словам, ВСУ несут большие потери и поэтому пытаются стянуть к этом участку свои силы.