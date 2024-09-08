08 сентября 2024

Алаудинов заявил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

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XXI съезд партии Единая Россия (необр). Москва, алаудинов апти
ВСУ несут большие потери, заявил Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские Вооруженные силы (ВСУ) предприняли попытки прорвать двух участков в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Это произошло в течение последних суток.

«Противник сегодня тоже пытался на двух участках продавиться. К нашей радости, ничего у противника не получилось», — сообщил Алаудинов в telegram-канале. Он также сообщил, что ВСУ несут большие потери. Также он предрек провал наступления ВСУ в курском направлении.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ скоро выдохнутся из-за больших ежедневных потер в курском направлении. По его словам, ВС РФ продвинулись на донецком направлении, так как ВСУ бросили силы на Курскую область.

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Украинские Вооруженные силы (ВСУ) предприняли попытки прорвать двух участков в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Это произошло в течение последних суток. «Противник сегодня тоже пытался на двух участках продавиться. К нашей радости, ничего у противника не получилось», — сообщил Алаудинов в telegram-канале. Он также сообщил, что ВСУ несут большие потери. Также он предрек провал наступления ВСУ в курском направлении. Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ скоро выдохнутся из-за больших ежедневных потер в курском направлении. По его словам, ВС РФ продвинулись на донецком направлении, так как ВСУ бросили силы на Курскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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