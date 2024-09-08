По результатам трехдневного голосования в городскую думу Салехарда проходят представители четырех политических объединений. Как сообщил источник URA.RU в политических кругах, большинство мандатов достанутся депутатам от «Единой России», еще три партии получать по одному месту.
«Единороссы получат 18 мандатов. Еще по одному достанутся представителям КПРФ, Справедливой России и ЛДПР», — сообщил источник.
В окружном избиркоме пока данную информацию не комментируют. По словам представителей ИК ЯНАО, официальные итоги выборов будут озвучены на брифинге председателем комиссии Андреем Гибертом в 10.00 9 сентября.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что выборы в думы трех муниципалитетов проходили в течение трех дней. Кроме того, в Муравленко и Ноябрьске выбирали депутата в Тюменскую облдуму.
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