08 сентября 2024

В думу Салехарда прошли представители четырех партий

«Единая Россия» уступила по одному мандату ЛДПР, СРЗП и КПРФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы на Ямале в сентябре 2024 года

По результатам трехдневного голосования в городскую думу Салехарда проходят представители четырех политических объединений. Как сообщил источник URA.RU в политических кругах, большинство мандатов достанутся депутатам от «Единой России», еще три партии получать по одному месту.

«Единороссы получат 18 мандатов. Еще по одному достанутся представителям КПРФ, Справедливой России и ЛДПР», — сообщил источник.

В окружном избиркоме пока данную информацию не комментируют. По словам представителей ИК ЯНАО, официальные итоги выборов будут озвучены на брифинге председателем комиссии Андреем Гибертом в 10.00 9 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что выборы в думы трех муниципалитетов проходили в течение трех дней. Кроме того, в Муравленко и Ноябрьске выбирали депутата в Тюменскую облдуму.

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По результатам трехдневного голосования в городскую думу Салехарда проходят представители четырех политических объединений. Как сообщил источник URA.RU в политических кругах, большинство мандатов достанутся депутатам от «Единой России», еще три партии получать по одному месту. «Единороссы получат 18 мандатов. Еще по одному достанутся представителям КПРФ, Справедливой России и ЛДПР», — сообщил источник. В окружном избиркоме пока данную информацию не комментируют. По словам представителей ИК ЯНАО, официальные итоги выборов будут озвучены на брифинге председателем комиссии Андреем Гибертом в 10.00 9 сентября. Ранее URA.RU рассказывало о том, что выборы в думы трех муниципалитетов проходили в течение трех дней. Кроме того, в Муравленко и Ноябрьске выбирали депутата в Тюменскую облдуму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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