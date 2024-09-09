Собрали главных звезд страны: как прошла элитная свадьба православного олигарха Малофеева и Львовой-Беловой

Билан и Лепс выступили на свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой

09 сентября 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

На свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой выступили российские исполнители Дмитрий Билан и Григорий Лепс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основатель консервативного телеканала «Царьград», олигарх Константин Малофеев женился на уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщила Baza в своем telegram-канале. «Свадьба состоялась сегодня. А отмечали событие в ресторане в элитном подмосковном поселке Довиль», — пишет Baza со ссылкой на свой источник. На праздновании свадьбы выступили российские артисты. На сцене были замечаны Леонид Агутин, Дима Билан, Валерия и Григорий Лепс, сообщает читательница в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). О том, что пара находится в отношениях, подозревать стали уже давно. Зимой прошлого года во время «Крестного хода» в Екатеринбурге Малофеев и Львова-Белова держались за руки. На двоих у молодоженов 12 детей. Baza отмечает, что дату для бракосочетания пара выбрала не случайно. 8 сентября — Натальин день — символизирует крепкий и счастливый брак. Ранее Львова-Белова была замужем за священником Павлом Когельманом. Омбудсмен пока официально не объявила о разводе. У пары девять детей, четыре из которых — приемные. Леонид Агутин поет на свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой Фото: соцсети Ирины Смирновой На свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой выступил Дима Билан Фото: соцсети Ирины Смирновой Также на мероприятии выступил Григорий Лепс Фото: соцсети Ирины Смирновой На свадьбе олигарха и детского омбудсмена выступила российская певица Валерия Фото: соцсети Ирины Смирновой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель консервативного телеканала «Царьград», олигарх Константин Малофеев женился на уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщила Baza в своем telegram-канале. «Свадьба состоялась сегодня. А отмечали событие в ресторане в элитном подмосковном поселке Довиль», — пишет Baza со ссылкой на свой источник. На праздновании свадьбы выступили российские артисты. На сцене были замечаны Леонид Агутин, Дима Билан, Валерия и Григорий Лепс, сообщает читательница в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). О том, что пара находится в отношениях, подозревать стали уже давно. Зимой прошлого года во время «Крестного хода» в Екатеринбурге Малофеев и Львова-Белова держались за руки. На двоих у молодоженов 12 детей. Baza отмечает, что дату для бракосочетания пара выбрала не случайно. 8 сентября — Натальин день — символизирует крепкий и счастливый брак. Ранее Львова-Белова была замужем за священником Павлом Когельманом. Омбудсмен пока официально не объявила о разводе. У пары девять детей, четыре из которых — приемные.