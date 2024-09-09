Основатель консервативного телеканала «Царьград», олигарх Константин Малофеев женился на уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщила Baza в своем telegram-канале.
«Свадьба состоялась сегодня. А отмечали событие в ресторане в элитном подмосковном поселке Довиль», — пишет Baza со ссылкой на свой источник.
На праздновании свадьбы выступили российские артисты. На сцене были замечаны Леонид Агутин, Дима Билан, Валерия и Григорий Лепс, сообщает читательница в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). О том, что пара находится в отношениях, подозревать стали уже давно. Зимой прошлого года во время «Крестного хода» в Екатеринбурге Малофеев и Львова-Белова держались за руки. На двоих у молодоженов 12 детей. Baza отмечает, что дату для бракосочетания пара выбрала не случайно. 8 сентября — Натальин день — символизирует крепкий и счастливый брак.
Ранее Львова-Белова была замужем за священником Павлом Когельманом. Омбудсмен пока официально не объявила о разводе. У пары девять детей, четыре из которых — приемные.
Леонид Агутин поет на свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой
Фото: соцсети Ирины Смирновой
На свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой выступил Дима Билан
Фото: соцсети Ирины Смирновой
Также на мероприятии выступил Григорий Лепс
Фото: соцсети Ирины Смирновой
На свадьбе олигарха и детского омбудсмена выступила российская певица Валерия
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Основатель консервативного телеканала «Царьград», олигарх Константин Малофеев женился на уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщила Baza в своем telegram-канале. «Свадьба состоялась сегодня. А отмечали событие в ресторане в элитном подмосковном поселке Довиль», — пишет Baza со ссылкой на свой источник. На праздновании свадьбы выступили российские артисты. На сцене были замечаны Леонид Агутин, Дима Билан, Валерия и Григорий Лепс, сообщает читательница в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). О том, что пара находится в отношениях, подозревать стали уже давно. Зимой прошлого года во время «Крестного хода» в Екатеринбурге Малофеев и Львова-Белова держались за руки. На двоих у молодоженов 12 детей. Baza отмечает, что дату для бракосочетания пара выбрала не случайно. 8 сентября — Натальин день — символизирует крепкий и счастливый брак. Ранее Львова-Белова была замужем за священником Павлом Когельманом. Омбудсмен пока официально не объявила о разводе. У пары девять детей, четыре из которых — приемные.