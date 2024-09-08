Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Сергею Зуеву, который жестоко расправился с бывшей возлюбленной на глазах у прохожих в мае. Ближайшие девять лет он проведет в колонии, передает корреспондент URA.RU.
«Признать Зуева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на девять лет в исправительной колонии. Взыскать с него в пользу потерпевших более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда», — озвучила судья. Приговор пока не вступил в законную силу.
Убийство произошло днем 18 мая на улице Победы, 36 рядом с офисом «Сбера», где работала погибшая — 30-летняя Анна Кашина. По версии следствия, Зуев пришел к ней на работу, чтобы поговорить. Общение не задалось, мужчина резко выхватил нож и нанес несколько ударов девушке. После случившегося он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ППСП в одном из дворов. У Кашиной осталась девятилетняя дочь, которую взяла под опеку бабушка. Все, что известно о громкой истории, — в специальном сюжете агентства.
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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Сергею Зуеву, который жестоко расправился с бывшей возлюбленной на глазах у прохожих в мае. Ближайшие девять лет он проведет в колонии, передает корреспондент URA.RU. «Признать Зуева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на девять лет в исправительной колонии. Взыскать с него в пользу потерпевших более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда», — озвучила судья. Приговор пока не вступил в законную силу. Убийство произошло днем 18 мая на улице Победы, 36 рядом с офисом «Сбера», где работала погибшая — 30-летняя Анна Кашина. По версии следствия, Зуев пришел к ней на работу, чтобы поговорить. Общение не задалось, мужчина резко выхватил нож и нанес несколько ударов девушке. После случившегося он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ППСП в одном из дворов. У Кашиной осталась девятилетняя дочь, которую взяла под опеку бабушка. Все, что известно о громкой истории, — в специальном сюжете агентства.