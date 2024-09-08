08 сентября 2024

Суд вынес приговор екатеринбуржцу, зверски убившему бывшую на глазах у прохожих. Фото

В Екатеринбурге отправили за решетку ревнивца, жестоко зарезавшего бывшую
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Сергею Зуеву в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург , зуев сергей
Сергей Зуев признал вину, но заявил, что не хотел убивать бывшую Фото:
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Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Сергею Зуеву, который жестоко расправился с бывшей возлюбленной на глазах у прохожих в мае. Ближайшие девять лет он проведет в колонии, передает корреспондент URA.RU.

«Признать Зуева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на девять лет в исправительной колонии. Взыскать с него в пользу потерпевших более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда», — озвучила судья. Приговор пока не вступил в законную силу.

Убийство произошло днем 18 мая на улице Победы, 36 рядом с офисом «Сбера», где работала погибшая — 30-летняя Анна Кашина. По версии следствия, Зуев пришел к ней на работу, чтобы поговорить. Общение не задалось, мужчина резко выхватил нож и нанес несколько ударов девушке. После случившегося он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ППСП в одном из дворов. У Кашиной осталась девятилетняя дочь, которую взяла под опеку бабушка. Все, что известно о громкой истории, — в специальном сюжете агентства.

Оглашение приговора Сергею Зуеву в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург
Сергей Зуев не обращал внимания на СМИ
Фото:
Оглашение приговора Сергею Зуеву в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург
В зале он сразу отвернулся от журналистов и игнорировал их вопросы
Фото:
Оглашение приговора Сергею Зуеву в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург
Он повернулся лишь, когда зашла судья
Фото:
Оглашение приговора Сергею Зуеву в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург
В зале присутствовала мама убитой. После оглашения она спешно покинула суд, чтобы не общаться с прессой
Фото:

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Сергею Зуеву, который жестоко расправился с бывшей возлюбленной на глазах у прохожих в мае. Ближайшие девять лет он проведет в колонии, передает корреспондент URA.RU. «Признать Зуева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на девять лет в исправительной колонии. Взыскать с него в пользу потерпевших более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда», — озвучила судья. Приговор пока не вступил в законную силу. Убийство произошло днем 18 мая на улице Победы, 36 рядом с офисом «Сбера», где работала погибшая — 30-летняя Анна Кашина. По версии следствия, Зуев пришел к ней на работу, чтобы поговорить. Общение не задалось, мужчина резко выхватил нож и нанес несколько ударов девушке. После случившегося он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ППСП в одном из дворов. У Кашиной осталась девятилетняя дочь, которую взяла под опеку бабушка. Все, что известно о громкой истории, — в специальном сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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