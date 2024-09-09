В России в два раза вырос один вид пенсии

Экономист Мазур: В России в два раза выросла пенсия по потере кормильца

09 сентября 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

С 2023 по 2024 пенсия по потере кормильца выросла на 7,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России в два раза за 10 лет выросла пенсия по потере кормильца. Сейчас она составляет 8134,88 рублей. Об этом рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур. «Ежегодно происходит индексация пенсии за потерю кормильца, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. На повышение пенсии за умершего родственника в первую очередь влияет количество заработанных пенсионных коэффициентов умершим родственником», — передает « Газета.Ru » слова экономиста. С 2023 по 2024 пенсия по потере кормильца выросла на 7,5%, а с 2022 по 2023 год — на 15,3%, отметила Мазур. По ее словам, это наибольший рост за последние 10 лет. Экономист напомнила, что причиной для увеличения пенсии может стать официальный стаж умершего родственника или его высокая заработная плата. Также в некоторых регионах существует определенный коэффициент. К ним относятся территории Крайнего Севера. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в России ожидается повышение военной пенсии. Она увеличится на 5,1% с 1 октября 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в два раза за 10 лет выросла пенсия по потере кормильца. Сейчас она составляет 8134,88 рублей. Об этом рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур. «Ежегодно происходит индексация пенсии за потерю кормильца, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. На повышение пенсии за умершего родственника в первую очередь влияет количество заработанных пенсионных коэффициентов умершим родственником», — передает «Газета.Ru» слова экономиста. С 2023 по 2024 пенсия по потере кормильца выросла на 7,5%, а с 2022 по 2023 год — на 15,3%, отметила Мазур. По ее словам, это наибольший рост за последние 10 лет. Экономист напомнила, что причиной для увеличения пенсии может стать официальный стаж умершего родственника или его высокая заработная плата. Также в некоторых регионах существует определенный коэффициент. К ним относятся территории Крайнего Севера. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в России ожидается повышение военной пенсии. Она увеличится на 5,1% с 1 октября 2024 года.