Стало известно, кому из заводчан платят больше всех в Екатеринбурге

Авито Работа: в Екатеринбурге зарплата в сфере промышленности выросла на 26%
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В список сфер с высокими зарплатами вошло и тяжелое машиностроение Фото:

В Екатеринбурге транспортное машиностроение стало самой высокооплачиваемой отраслью промышленности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы».

«Самым высокооплачиваемым направлением стало транспортное машиностроение, соискателям готовы предложить 96,2 тысяч рублей в месяц при полной занятости», — говорится в релизе. На втором месте по величине зарплат — сфера лесной и деревообрабатывающей промышленности, специалистам в среднем предлагают 84,9 тысяч рублей. На производствах промышленного оборудования и станков платят 82,2 тысяч рублей. В сфере тяжелого машиностроения зарплаты достигли 77,8 тысяч рублей, а в металлургии — 76,8 тысяч рублей.

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, средняя зарплата в сфере промышленности выросла на 26% в летний сезон. Теперь она составляет 77,6 тысяч рублей. По его мнению, рост зарплат связан с высокой потребностью работодателей в новых кадрах.

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В Екатеринбурге транспортное машиностроение стало самой высокооплачиваемой отраслью промышленности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». «Самым высокооплачиваемым направлением стало транспортное машиностроение, соискателям готовы предложить 96,2 тысяч рублей в месяц при полной занятости», — говорится в релизе. На втором месте по величине зарплат — сфера лесной и деревообрабатывающей промышленности, специалистам в среднем предлагают 84,9 тысяч рублей. На производствах промышленного оборудования и станков платят 82,2 тысяч рублей. В сфере тяжелого машиностроения зарплаты достигли 77,8 тысяч рублей, а в металлургии — 76,8 тысяч рублей. По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, средняя зарплата в сфере промышленности выросла на 26% в летний сезон. Теперь она составляет 77,6 тысяч рублей. По его мнению, рост зарплат связан с высокой потребностью работодателей в новых кадрах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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