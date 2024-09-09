Стало известно, кому из заводчан платят больше всех в Екатеринбурге

Авито Работа: в Екатеринбурге зарплата в сфере промышленности выросла на 26%

09 сентября 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

В список сфер с высокими зарплатами вошло и тяжелое машиностроение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге транспортное машиностроение стало самой высокооплачиваемой отраслью промышленности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». «Самым высокооплачиваемым направлением стало транспортное машиностроение, соискателям готовы предложить 96,2 тысяч рублей в месяц при полной занятости», — говорится в релизе. На втором месте по величине зарплат — сфера лесной и деревообрабатывающей промышленности, специалистам в среднем предлагают 84,9 тысяч рублей. На производствах промышленного оборудования и станков платят 82,2 тысяч рублей. В сфере тяжелого машиностроения зарплаты достигли 77,8 тысяч рублей, а в металлургии — 76,8 тысяч рублей. По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, средняя зарплата в сфере промышленности выросла на 26% в летний сезон. Теперь она составляет 77,6 тысяч рублей. По его мнению, рост зарплат связан с высокой потребностью работодателей в новых кадрах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге транспортное машиностроение стало самой высокооплачиваемой отраслью промышленности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». «Самым высокооплачиваемым направлением стало транспортное машиностроение, соискателям готовы предложить 96,2 тысяч рублей в месяц при полной занятости», — говорится в релизе. На втором месте по величине зарплат — сфера лесной и деревообрабатывающей промышленности, специалистам в среднем предлагают 84,9 тысяч рублей. На производствах промышленного оборудования и станков платят 82,2 тысяч рублей. В сфере тяжелого машиностроения зарплаты достигли 77,8 тысяч рублей, а в металлургии — 76,8 тысяч рублей. По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, средняя зарплата в сфере промышленности выросла на 26% в летний сезон. Теперь она составляет 77,6 тысяч рублей. По его мнению, рост зарплат связан с высокой потребностью работодателей в новых кадрах.