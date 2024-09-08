08 сентября 2024

Избирком ЯНАО подвел предварительные итоги выборов в городе ЯНАО. Список

В городскую думу Лабытнанги выбрали депутатов на следующие 5 лет
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В городскую думу Лабытнанги нашли кандидатов
В городскую думу Лабытнанги нашли кандидатов Фото:
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Выборы на Ямале в сентябре 2024 года

В Лабытнанги (ЯНАО) подвели итоги выборов в городскую думу. Информацию о победителях сообщает окружная избирательная комиссия.

«По итогам выборов депутатов думы города Лабытнанги пятого созыва выбраны 17 кандидатов от „Единой России“ и по одному от КПРФ, ЛДПР и „Новые Люди“», — поделился избирком в своем telegram-канале. Кандидаты сядут за депутатские столы на следующие пять лет в городе.

1 округ

Светлана Гречуха — «Единая Россия»

Елизавета Пяк — КПРФ

Ринат Назмутдинов — «Единая Россия»

Григорий Прохода — «Единая Россия»

Артур Туровцев — «Единая Россия»

2 округ

Владимир Богданов — «Единая Россия»

Евгений Зуйков — «Единая Россия»

Андрей Шапчинский — «Единая Россия»

3 округ

Игорь Варвянский — «Единая Россия»

Никита Цыганов — «Новые Люди»

Валерия Туринцева — «Единая Россия»

Ильмир Шафагутдинов — «Единая Россия»

Анастасия Шкляр — «Единая Россия»

4 округ

Владимир Васильченко — «Единая Россия»

Наталья Плотникова — «Единая Россия»

Елена Смирнова — «Единая Россия»

Игорь Воробьев — ЛДПР

5 округ

Виктория Головко — «Единая Россия»

Игорь Шпакович — «Единая Россия»

Любовь Шушарина — «Единая Россия»

Ранее URA.RU сообщало о том, что в городскую думу Лабытнанги по итогу голосования впервые прошел кандидат от партии «Новые люди». Об этом сообщает глава избирательной комиссии Андрей Гиберт на итоговом брифинге по выборам.

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В Лабытнанги (ЯНАО) подвели итоги выборов в городскую думу. Информацию о победителях сообщает окружная избирательная комиссия. «По итогам выборов депутатов думы города Лабытнанги пятого созыва выбраны 17 кандидатов от „Единой России“ и по одному от КПРФ, ЛДПР и „Новые Люди“», — поделился избирком в своем telegram-канале. Кандидаты сядут за депутатские столы на следующие пять лет в городе. 1 округ Светлана Гречуха — «Единая Россия» Елизавета Пяк — КПРФ Ринат Назмутдинов — «Единая Россия» Григорий Прохода — «Единая Россия» Артур Туровцев — «Единая Россия» 2 округ Владимир Богданов — «Единая Россия» Евгений Зуйков — «Единая Россия» Андрей Шапчинский — «Единая Россия» 3 округ Игорь Варвянский — «Единая Россия» Никита Цыганов — «Новые Люди» Валерия Туринцева — «Единая Россия» Ильмир Шафагутдинов — «Единая Россия» Анастасия Шкляр — «Единая Россия» 4 округ Владимир Васильченко — «Единая Россия» Наталья Плотникова — «Единая Россия» Елена Смирнова — «Единая Россия» Игорь Воробьев — ЛДПР 5 округ Виктория Головко — «Единая Россия» Игорь Шпакович — «Единая Россия» Любовь Шушарина — «Единая Россия» Ранее URA.RU сообщало о том, что в городскую думу Лабытнанги по итогу голосования впервые прошел кандидат от партии «Новые люди». Об этом сообщает глава избирательной комиссии Андрей Гиберт на итоговом брифинге по выборам.
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