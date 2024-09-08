В Лабытнанги (ЯНАО) подвели итоги выборов в городскую думу. Информацию о победителях сообщает окружная избирательная комиссия.
«По итогам выборов депутатов думы города Лабытнанги пятого созыва выбраны 17 кандидатов от „Единой России“ и по одному от КПРФ, ЛДПР и „Новые Люди“», — поделился избирком в своем telegram-канале. Кандидаты сядут за депутатские столы на следующие пять лет в городе.
1 округ
Светлана Гречуха — «Единая Россия»
Елизавета Пяк — КПРФ
Ринат Назмутдинов — «Единая Россия»
Григорий Прохода — «Единая Россия»
Артур Туровцев — «Единая Россия»
2 округ
Владимир Богданов — «Единая Россия»
Евгений Зуйков — «Единая Россия»
Андрей Шапчинский — «Единая Россия»
3 округ
Игорь Варвянский — «Единая Россия»
Никита Цыганов — «Новые Люди»
Валерия Туринцева — «Единая Россия»
Ильмир Шафагутдинов — «Единая Россия»
Анастасия Шкляр — «Единая Россия»
4 округ
Владимир Васильченко — «Единая Россия»
Наталья Плотникова — «Единая Россия»
Елена Смирнова — «Единая Россия»
Игорь Воробьев — ЛДПР
5 округ
Виктория Головко — «Единая Россия»
Игорь Шпакович — «Единая Россия»
Любовь Шушарина — «Единая Россия»
Ранее URA.RU сообщало о том, что в городскую думу Лабытнанги по итогу голосования впервые прошел кандидат от партии «Новые люди». Об этом сообщает глава избирательной комиссии Андрей Гиберт на итоговом брифинге по выборам.
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