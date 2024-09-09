Якушев: 308 участников СВО получат мандаты по итогам выборов

09 сентября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Все 25 кандидатов от партии, выдвинутые на высшие должности, одержали победу в 25 субъекетах России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года 308 участников СВО получат мандаты по итогам выборов разного уровня. Об этом сообщил врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. «Из 380 участников спецоперации, выдвинутых ЕР на выборах разного уровня, мандаты получат 308 человек, это 81%», — сообщил Якушев. Его слова приводит ТАСС. Также на брифинге по итогам ЕДГ-2024 в ТАСС Якушев рассказал об итогах «Единой России» на прошедших накануне выборов. Все 25 кандидатов от партии, выдвинутых на высшие должности, одержали победу в субъектах России. Из 659 мандатов в законодательные собрания регионов ЕР получила 545. На выборах в думы административных центров 516 из 610 мандатов отданы ЕР. Николай Шульгинов и Виктория Абрамченко победили на выборах в Госдуму в Хакасии и Ростовской области, Олег Матицын — в одномандатном округе в Брянской области. Кандидаты выдвинуты от ЕР, Шульгинов — самовыдвиженец, но его поддерживала партия, подчеркнул Якушев. 8 сентября 2024 года в России завершились трехдневные выборы различных уровней. «Единая Россия» обошла оппозиционные партии в большинстве субъектов России и одержала уверенную победу. Так, на выборах в курганскую городскую думу кандидаты партии заняли все 13 мест по одномандатным округам. Политолог Сергей Ширяев отмечает, что ЕР пользуется доверием во многом из-за ассоциации с государственной властью, особенно в условиях СВО. Еще одной причиной лидерства он назвал слабость оппозиции, которая не может предложить реальную альтернативу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

308 участников СВО получат мандаты по итогам выборов разного уровня. Об этом сообщил врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. «Из 380 участников спецоперации, выдвинутых ЕР на выборах разного уровня, мандаты получат 308 человек, это 81%», — сообщил Якушев. Его слова приводит ТАСС. Также на брифинге по итогам ЕДГ-2024 в ТАСС Якушев рассказал об итогах «Единой России» на прошедших накануне выборов. Все 25 кандидатов от партии, выдвинутых на высшие должности, одержали победу в субъектах России. Из 659 мандатов в законодательные собрания регионов ЕР получила 545. На выборах в думы административных центров 516 из 610 мандатов отданы ЕР. Николай Шульгинов и Виктория Абрамченко победили на выборах в Госдуму в Хакасии и Ростовской области, Олег Матицын — в одномандатном округе в Брянской области. Кандидаты выдвинуты от ЕР, Шульгинов — самовыдвиженец, но его поддерживала партия, подчеркнул Якушев. 8 сентября 2024 года в России завершились трехдневные выборы различных уровней. «Единая Россия» обошла оппозиционные партии в большинстве субъектов России и одержала уверенную победу. Так, на выборах в курганскую городскую думу кандидаты партии заняли все 13 мест по одномандатным округам. Политолог Сергей Ширяев отмечает, что ЕР пользуется доверием во многом из-за ассоциации с государственной властью, особенно в условиях СВО. Еще одной причиной лидерства он назвал слабость оппозиции, которая не может предложить реальную альтернативу.