Алексей Смирнов победил на выборах губернатора Курской области. Он набрал 65,28% голосов. Об этом сообщает Центризбирком России.
«Алексей Смирнов одержал победу на выборах губернатора Курской области, набрав 65,28% голосов», — говорится в сообщении Центризбиркома по итогам обработки 100% протоколов. Больше половины жителей региона пришли проголосовать на этих выборах.
В Курской области с 28 августа по 5 сентября состоялось досрочное голосование. Власти приняли это решение в связи с действующим в регионе режимом контртеррористической операции и объявленной чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
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