Алексей Смирнов одержал победу на выборах губернатора Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Смирнов набрал 65,28% голосов на выборах губернатора в Курской области
Алексей Смирнов набрал 65,28% голосов на выборах губернатора в Курской области Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Алексей Смирнов победил на выборах губернатора Курской области. Он набрал 65,28% голосов. Об этом сообщает Центризбирком России.

«Алексей Смирнов одержал победу на выборах губернатора Курской области, набрав 65,28% голосов», — говорится в сообщении Центризбиркома по итогам обработки 100% протоколов. Больше половины жителей региона пришли проголосовать на этих выборах.

В Курской области с 28 августа по 5 сентября состоялось досрочное голосование. Власти приняли это решение в связи с действующим в регионе режимом контртеррористической операции и объявленной чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Алексей Смирнов победил на выборах губернатора Курской области. Он набрал 65,28% голосов. Об этом сообщает Центризбирком России. «Алексей Смирнов одержал победу на выборах губернатора Курской области, набрав 65,28% голосов», — говорится в сообщении Центризбиркома по итогам обработки 100% протоколов. Больше половины жителей региона пришли проголосовать на этих выборах. В Курской области с 28 августа по 5 сентября состоялось досрочное голосование. Власти приняли это решение в связи с действующим в регионе режимом контртеррористической операции и объявленной чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...