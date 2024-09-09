La Repubblica: Шольц готовит для Украины и России «новые Минские соглашения»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает личный план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает издание La Repubblica. Там уточнили, что проект напоминает Минские соглашения.
«Шольц готовит собственный план мирного урегулирования на Украине», — пишет издание. Уточняется, что проект напоминает Минские соглашения. Он не исключает передачу России части украинской территории.
Как указывается в публикации, Шольц собирается «разыграть украинскую карту». Его действия объясняются столкновением канцлера с рядом неудач на региональных и европейских выборах.
Ранее Олаф Шольц заявил о наступлении момента для обсуждения мирного окончания конфликта на Украине. Он выступил за участие России во втором мирном саммите.
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