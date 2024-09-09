La Repubblica: Шольц готовит для Украины и России «новые Минские соглашения»

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Олаф Шольц готовит план по мирного урегулированию конфликта России и Украины
Олаф Шольц готовит план по мирного урегулированию конфликта России и Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает личный план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает издание La Repubblica. Там уточнили, что проект напоминает Минские соглашения. 

«Шольц готовит собственный план мирного урегулирования на Украине», — пишет издание. Уточняется, что проект напоминает Минские соглашения. Он не исключает передачу России части украинской территории.

Как указывается в публикации, Шольц собирается «разыграть украинскую карту». Его действия объясняются столкновением канцлера с рядом неудач на региональных и европейских выборах.

Ранее Олаф Шольц заявил о наступлении момента для обсуждения мирного окончания конфликта на Украине. Он выступил за участие России во втором мирном саммите. 

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает личный план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает издание La Repubblica. Там уточнили, что проект напоминает Минские соглашения.  «Шольц готовит собственный план мирного урегулирования на Украине», — пишет издание. Уточняется, что проект напоминает Минские соглашения. Он не исключает передачу России части украинской территории. Как указывается в публикации, Шольц собирается «разыграть украинскую карту». Его действия объясняются столкновением канцлера с рядом неудач на региональных и европейских выборах. Ранее Олаф Шольц заявил о наступлении момента для обсуждения мирного окончания конфликта на Украине. Он выступил за участие России во втором мирном саммите. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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