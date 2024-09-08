Шольц: настал момент для обсуждения завершения конфликта на Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступает за участие России во втором «саммите мира» для обсуждения завершения конфликта на Украине. Об этом он уже договорился с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам также необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас», — сказал Шольц в разговоре с ZDF. Он заявил, что между ним и Зеленским состоялся доверительный диалог, а также подчеркнул, что он состоит в хороших отношениях с украинским лидером.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Россия должна присутствовать на втором «саммите мира» по Украине. По его словам, участие российской делегации в конференции просто необходимо.
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступает за участие России во втором «саммите мира» для обсуждения завершения конфликта на Украине. Об этом он уже договорился с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам также необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас», — сказал Шольц в разговоре с ZDF. Он заявил, что между ним и Зеленским состоялся доверительный диалог, а также подчеркнул, что он состоит в хороших отношениях с украинским лидером. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Россия должна присутствовать на втором «саммите мира» по Украине. По его словам, участие российской делегации в конференции просто необходимо.