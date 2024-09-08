Шольц: настал момент для обсуждения завершения конфликта на Украине

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Олаф Шольц считает, что Россия должна принять участие во втором «саммите мира» по украинскому конфликту Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступает за участие России во втором «саммите мира» для обсуждения завершения конфликта на Украине. Об этом он уже договорился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам также необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас», — сказал Шольц в разговоре с ZDF. Он заявил, что между ним и Зеленским состоялся доверительный диалог, а также подчеркнул, что он состоит в хороших отношениях с украинским лидером.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Россия должна присутствовать на втором «саммите мира» по Украине. По его словам, участие российской делегации в конференции просто необходимо.

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступает за участие России во втором «саммите мира» для обсуждения завершения конфликта на Украине. Об этом он уже договорился с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам также необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас», — сказал Шольц в разговоре с ZDF. Он заявил, что между ним и Зеленским состоялся доверительный диалог, а также подчеркнул, что он состоит в хороших отношениях с украинским лидером. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Россия должна присутствовать на втором «саммите мира» по Украине. По его словам, участие российской делегации в конференции просто необходимо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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