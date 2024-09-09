Колумбийские наемники расстреляли пленного бойца ВС РФ

Колумбийские наемники из подразделения Вооруженных сил Украины взяли в плен российского бойца, после чего расстреляли его. Об этом сообщает военный блогер Кирилл Федеров.
«После попадания в плен его (российского военного — прим. URA.RU) успеют покормить, но в один момент приходит указание расстрелять солдата на месте», — написал Федоров в своем telegram-канале. Один из участников операции Карлос Кигуа заявил, что данный приказ наемники получили от командования, которое убедило их в том, что российские бойцы якобы расстреливали колумбийцев.
Федоров утверждает, что недавно ФСБ РФ задержала двух колумбийский наемников. Один из них оказался близким другом соучастника военного преступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.