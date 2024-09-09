Колумбийские наемники расстреляли пленного бойца ВС РФ

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Колумбийские наемники ВСУ взяли в плен бойца ВС РФ и расстреляли его
Колумбийские наемники ВСУ взяли в плен бойца ВС РФ и расстреляли его Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Колумбийские наемники из подразделения Вооруженных сил Украины взяли в плен российского бойца, после чего расстреляли его. Об этом сообщает военный блогер Кирилл Федеров.

«После попадания в плен его (российского военного — прим. URA.RU) успеют покормить, но в один момент приходит указание расстрелять солдата на месте», — написал Федоров в своем telegram-канале. Один из участников операции Карлос Кигуа заявил, что данный приказ наемники получили от командования, которое убедило их в том, что российские бойцы якобы расстреливали колумбийцев.

Федоров утверждает, что недавно ФСБ РФ задержала двух колумбийский наемников. Один из них оказался близким другом соучастника военного преступления.

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Колумбийские наемники из подразделения Вооруженных сил Украины взяли в плен российского бойца, после чего расстреляли его. Об этом сообщает военный блогер Кирилл Федеров. «После попадания в плен его (российского военного — прим. URA.RU) успеют покормить, но в один момент приходит указание расстрелять солдата на месте», — написал Федоров в своем telegram-канале. Один из участников операции Карлос Кигуа заявил, что данный приказ наемники получили от командования, которое убедило их в том, что российские бойцы якобы расстреливали колумбийцев. Федоров утверждает, что недавно ФСБ РФ задержала двух колумбийский наемников. Один из них оказался близким другом соучастника военного преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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