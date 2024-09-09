Свердловчанин забил совком до смерти коллегу на кладбище. Фото

09 сентября 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Фигуранту уголовного дела назначили 7,5 лет тюрьмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ивделе (Свердловская область) на кладбище 33-летний мужчина из-за словесной ссоры забил совком до смерти коллегу. Фигурант дела сам признался силовикам в преступлении, ему назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии строго режима, рассказали URA.RU правоохранители. «На почве ссоры злоумышленник избил своего оппонента руками и ногами, а затем, вытолкнув потерпевшего из вагончика, причинил ему несколько ударов металлическим совком. Через непродолжительное время от полученных травм потерпевший скончался», — пояснили в СУ СКР по Свердловской области. Мужчину признали виновным по части четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть МО МВД России «Ивдельский» 16 мая около 02:00. «Мужчина пояснил, что с потерпевшим он работал на территории кладбища, убирая лишние лесные насаждения. Жили они в вагончике. В тот роковой вечер между ними возникла ссора из-за высказанных в адрес фигуранта оскорбительных выражений», — сказал полковник Горелых. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ивделе (Свердловская область) на кладбище 33-летний мужчина из-за словесной ссоры забил совком до смерти коллегу. Фигурант дела сам признался силовикам в преступлении, ему назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии строго режима, рассказали URA.RU правоохранители. «На почве ссоры злоумышленник избил своего оппонента руками и ногами, а затем, вытолкнув потерпевшего из вагончика, причинил ему несколько ударов металлическим совком. Через непродолжительное время от полученных травм потерпевший скончался», — пояснили в СУ СКР по Свердловской области. Мужчину признали виновным по части четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть МО МВД России «Ивдельский» 16 мая около 02:00. «Мужчина пояснил, что с потерпевшим он работал на территории кладбища, убирая лишние лесные насаждения. Жили они в вагончике. В тот роковой вечер между ними возникла ссора из-за высказанных в адрес фигуранта оскорбительных выражений», — сказал полковник Горелых.