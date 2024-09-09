Свердловчанин забил совком до смерти коллегу на кладбище. Фото

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Фигуранту уголовного дела назначили 7,5 лет тюрьмы Фото:

В Ивделе (Свердловская область) на кладбище 33-летний мужчина из-за словесной ссоры забил совком до смерти коллегу. Фигурант дела сам признался силовикам в преступлении, ему назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии строго режима, рассказали URA.RU правоохранители.

«На почве ссоры злоумышленник избил своего оппонента руками и ногами, а затем, вытолкнув потерпевшего из вагончика, причинил ему несколько ударов металлическим совком. Через непродолжительное время от полученных травм потерпевший скончался», — пояснили в СУ СКР по Свердловской области. Мужчину признали виновным по части четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть МО МВД России «Ивдельский» 16 мая около 02:00. «Мужчина пояснил, что с потерпевшим он работал на территории кладбища, убирая лишние лесные насаждения. Жили они в вагончике. В тот роковой вечер между ними возникла ссора из-за высказанных в адрес фигуранта оскорбительных выражений», — сказал полковник Горелых.

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В Ивделе (Свердловская область) на кладбище 33-летний мужчина из-за словесной ссоры забил совком до смерти коллегу. Фигурант дела сам признался силовикам в преступлении, ему назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии строго режима, рассказали URA.RU правоохранители. «На почве ссоры злоумышленник избил своего оппонента руками и ногами, а затем, вытолкнув потерпевшего из вагончика, причинил ему несколько ударов металлическим совком. Через непродолжительное время от полученных травм потерпевший скончался», — пояснили в СУ СКР по Свердловской области. Мужчину признали виновным по части четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть МО МВД России «Ивдельский» 16 мая около 02:00. «Мужчина пояснил, что с потерпевшим он работал на территории кладбища, убирая лишние лесные насаждения. Жили они в вагончике. В тот роковой вечер между ними возникла ссора из-за высказанных в адрес фигуранта оскорбительных выражений», — сказал полковник Горелых.
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