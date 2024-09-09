Песков — URA.RU: выборы губернаторов прошли на высоком уровне

Песков: выборы губернаторов в России прошли на высоком уровне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кремле оценили итоги выборов губернаторов
В Кремле оценили итоги выборов губернаторов Фото:

В Кремле отметили уверенную победу действующих глав регионов и врио губернаторов на выборах 8 сентября. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в целом выборы были хорошо организованы.

«В целом, исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы получи ли хорошие результаты, уверенно победили на выборах. Мы видим высокие результаты партии власти, видим очень хорошую организацию выборов», — заявил Песков.

Представитель Кремля предложил дождаться окончательных результатов и оценок завершившейся кампании со стороны Центризбиркома России. Ранее он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с избранными губернаторами.

Единый день голосования состоялся в России 8 сентября. Принять участие в выборах можно было в течение трех дней. Убедительную победу одержали большинство действующих губернаторов. Глава Зауралья Вадим Шумков получил наивысший результат — более 85% голосов избирателей, губернатор Челябинской области Алексей Текслер — более 81% голосов. Новым главой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры стал Руслан Кухарук, который получил 33 голоса депутатов окружного заксобрания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле отметили уверенную победу действующих глав регионов и врио губернаторов на выборах 8 сентября. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в целом выборы были хорошо организованы. «В целом, исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы получи ли хорошие результаты, уверенно победили на выборах. Мы видим высокие результаты партии власти, видим очень хорошую организацию выборов», — заявил Песков. Представитель Кремля предложил дождаться окончательных результатов и оценок завершившейся кампании со стороны Центризбиркома России. Ранее он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с избранными губернаторами. Единый день голосования состоялся в России 8 сентября. Принять участие в выборах можно было в течение трех дней. Убедительную победу одержали большинство действующих губернаторов. Глава Зауралья Вадим Шумков получил наивысший результат — более 85% голосов избирателей, губернатор Челябинской области Алексей Текслер — более 81% голосов. Новым главой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры стал Руслан Кухарук, который получил 33 голоса депутатов окружного заксобрания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...