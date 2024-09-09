Песков — URA.RU: выборы губернаторов прошли на высоком уровне

В Кремле отметили уверенную победу действующих глав регионов и врио губернаторов на выборах 8 сентября. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в целом выборы были хорошо организованы.
«В целом, исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы получи ли хорошие результаты, уверенно победили на выборах. Мы видим высокие результаты партии власти, видим очень хорошую организацию выборов», — заявил Песков.
Представитель Кремля предложил дождаться окончательных результатов и оценок завершившейся кампании со стороны Центризбиркома России. Ранее он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с избранными губернаторами.
Единый день голосования состоялся в России 8 сентября. Принять участие в выборах можно было в течение трех дней. Убедительную победу одержали большинство действующих губернаторов. Глава Зауралья Вадим Шумков получил наивысший результат — более 85% голосов избирателей, губернатор Челябинской области Алексей Текслер — более 81% голосов. Новым главой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры стал Руслан Кухарук, который получил 33 голоса депутатов окружного заксобрания.
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