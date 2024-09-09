Губернатор Текслер поблагодарил челябинцев за поддержку на выборах

09 сентября 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер явно догадывался о своей обеде уже в первый день голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил жителей региона за активность и поддержку на прошедших выборах. Об этом он заявил в ходе совещания утром 9 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. «Выборы прошли организовано, без нареканий. Явка составила почти 49%, это на 4% больше, чем в губернаторские выборы в 2019 году. Благодарю избирателей за активность и поддержку области. Считаю это оценкой работы, которая проводилась непростые последние пять лет, доверием и авансом на будущее», — подчеркнул Алексей Текслер. Также глава региона отметил, что по итогам параллельной избирательной кампании в обновленной гордуме Челябинска будут работать представители уже не трех, а пяти партий. Столь же эффективно завершились, по его мнению, еще шесть десятков выборов депутатов в других муниципалитетах. На прошедших 7—8 сентября выборах проголосовали 1 млн 260 тысяч 299 жителей региона, из которых 81,28% предпочли видеть на этом посту действующего губернатора Алексея Текслера. Второе место занял кандидат от ЛДПР, экс-депутат Госдумы и действующий член областного парламента Виталий Пашин — 9,42%. Депутат челябинской гордумы Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) набрал 5,27%. Зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев — 2,17%. В гордуму Челябинска ЕР получает 31 мандат из 37. Кандидаты партии одержали верх в 23 из 25 одномандатных округов, также им достается 8 из 12 мест для «списочников». По одному депутату-списочнику будут представлять в новом составе думы «Справедливую Россию», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил жителей региона за активность и поддержку на прошедших выборах. Об этом он заявил в ходе совещания утром 9 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона. «Выборы прошли организовано, без нареканий. Явка составила почти 49%, это на 4% больше, чем в губернаторские выборы в 2019 году. Благодарю избирателей за активность и поддержку области. Считаю это оценкой работы, которая проводилась непростые последние пять лет, доверием и авансом на будущее», — подчеркнул Алексей Текслер. Также глава региона отметил, что по итогам параллельной избирательной кампании в обновленной гордуме Челябинска будут работать представители уже не трех, а пяти партий. Столь же эффективно завершились, по его мнению, еще шесть десятков выборов депутатов в других муниципалитетах. На прошедших 7—8 сентября выборах проголосовали 1 млн 260 тысяч 299 жителей региона, из которых 81,28% предпочли видеть на этом посту действующего губернатора Алексея Текслера. Второе место занял кандидат от ЛДПР, экс-депутат Госдумы и действующий член областного парламента Виталий Пашин — 9,42%. Депутат челябинской гордумы Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) набрал 5,27%. Зампред партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев — 2,17%. В гордуму Челябинска ЕР получает 31 мандат из 37. Кандидаты партии одержали верх в 23 из 25 одномандатных округов, также им достается 8 из 12 мест для «списочников». По одному депутату-списочнику будут представлять в новом составе думы «Справедливую Россию», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей».