Челябинский избирком назвал итоговую явку на выборах

Явка на выборах в Челябинской области составила 48,96%
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Избирательный участок. Челябинск , выборы, избирательный участок, голосование
Итоговая явка на выборах оказалась выше, чем пять лет назад Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

В Челябинской области в выборах губернатора приняло участие 48,96% избирателей. Об этом по итогам голосования сообщили в пресс-службе избиркома области.

«На выборах Губернатора Челябинской области проголосовали 1 260 299 жителей Южного Урала. Явка составила 48,96%», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома области.

На прошлых выборах в 2019 году явка составила 45%. В этом году удалось увеличить данный показатель. В Центре общественного наблюдения отметили, что среди избирателей увеличилось число молодежи.

Выборы в области шли несколько дней: 7—8 сентября. После первого дня голосования явка составляла 24,26%. К 18:00 8 сентября значение превысило 41%.

В выборах победил действующий губернатор Алексей Текслер, набрав 81,28% голосов. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов. На выборах в гордуму Челябинска в 23 из 25 одномандатных округах победу одержали депутаты партии «Единая Россия». ЕР также получает 8 из 12 мандатов по спискам.

В Челябинской области на выборах губернатора проголосовало 1 млн 260 тысяч 299 человек
В Челябинской области на выборах губернатора проголосовало 1 млн 260 тысяч 299 человек
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В Челябинской области в выборах губернатора приняло участие 48,96% избирателей. Об этом по итогам голосования сообщили в пресс-службе избиркома области. «На выборах Губернатора Челябинской области проголосовали 1 260 299 жителей Южного Урала. Явка составила 48,96%», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома области. На прошлых выборах в 2019 году явка составила 45%. В этом году удалось увеличить данный показатель. В Центре общественного наблюдения отметили, что среди избирателей увеличилось число молодежи. Выборы в области шли несколько дней: 7—8 сентября. После первого дня голосования явка составляла 24,26%. К 18:00 8 сентября значение превысило 41%. В выборах победил действующий губернатор Алексей Текслер, набрав 81,28% голосов. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов. На выборах в гордуму Челябинска в 23 из 25 одномандатных округах победу одержали депутаты партии «Единая Россия». ЕР также получает 8 из 12 мандатов по спискам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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