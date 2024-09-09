Челябинский избирком назвал итоговую явку на выборах

Явка на выборах в Челябинской области составила 48,96%

09 сентября 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Итоговая явка на выборах оказалась выше, чем пять лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 В Челябинской области в выборах губернатора приняло участие 48,96% избирателей. Об этом по итогам голосования сообщили в пресс-службе избиркома области. «На выборах Губернатора Челябинской области проголосовали 1 260 299 жителей Южного Урала. Явка составила 48,96%», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома области. На прошлых выборах в 2019 году явка составила 45%. В этом году удалось увеличить данный показатель. В Центре общественного наблюдения отметили, что среди избирателей увеличилось число молодежи. Выборы в области шли несколько дней: 7—8 сентября. После первого дня голосования явка составляла 24,26%. К 18:00 8 сентября значение превысило 41%. В выборах победил действующий губернатор Алексей Текслер, набрав 81,28% голосов. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов. На выборах в гордуму Челябинска в 23 из 25 одномандатных округах победу одержали депутаты партии «Единая Россия». ЕР также получает 8 из 12 мандатов по спискам. В Челябинской области на выборах губернатора проголосовало 1 млн 260 тысяч 299 человек Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в выборах губернатора приняло участие 48,96% избирателей. Об этом по итогам голосования сообщили в пресс-службе избиркома области. «На выборах Губернатора Челябинской области проголосовали 1 260 299 жителей Южного Урала. Явка составила 48,96%», — сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома области. На прошлых выборах в 2019 году явка составила 45%. В этом году удалось увеличить данный показатель. В Центре общественного наблюдения отметили, что среди избирателей увеличилось число молодежи. Выборы в области шли несколько дней: 7—8 сентября. После первого дня голосования явка составляла 24,26%. К 18:00 8 сентября значение превысило 41%. В выборах победил действующий губернатор Алексей Текслер, набрав 81,28% голосов. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов. На выборах в гордуму Челябинска в 23 из 25 одномандатных округах победу одержали депутаты партии «Единая Россия». ЕР также получает 8 из 12 мандатов по спискам.