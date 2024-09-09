Песков: попытки Запада повлиять на выборы в России провалились

Песков заявил об успешном проведении выборов в России
В Кремле заявили о провале попыток Запада повлиять на выборы в регионах России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, РФ приняла все необходимые меры для защиты.
«Очевидно, что из-за рубежа попытки оказать влияние на наш политический ландшафт продолжаются, благодаря заранее применявшимся мерам эти возможности этих сил из заграницы что-либо сделать существенно сужены», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь уточнил, что выборы состоялись и прошли образцово-прозрачно и понятно, в соответствии со всеми правилами.
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