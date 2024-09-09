В Кремле прокомментировали информацию об оружии, переданном России Ираном

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Иран является важным партнером России, заявил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле видели сообщения в СМИИ, о том, что Иран предоставил свое оружие России, но подобная информация не всегда соответствует действительности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия будет сотрудничать с Ираном по разным вопросам, в том числе по чувствительным.

«Мы видели это сообщение. Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран — наш важный партнер. Мы развиваем сотрудничество и диалог во всех отраслях, и будем продолжать это делать, в том числе по чувствительным отраслям», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

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В Кремле видели сообщения в СМИИ, о том, что Иран предоставил свое оружие России, но подобная информация не всегда соответствует действительности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия будет сотрудничать с Ираном по разным вопросам, в том числе по чувствительным. «Мы видели это сообщение. Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран — наш важный партнер. Мы развиваем сотрудничество и диалог во всех отраслях, и будем продолжать это делать, в том числе по чувствительным отраслям», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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