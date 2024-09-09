В Кремле прокомментировали информацию об оружии, переданном России Ираном

09 сентября 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Иран является важным партнером России, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле видели сообщения в СМИИ, о том, что Иран предоставил свое оружие России, но подобная информация не всегда соответствует действительности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия будет сотрудничать с Ираном по разным вопросам, в том числе по чувствительным. «Мы видели это сообщение. Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран — наш важный партнер. Мы развиваем сотрудничество и диалог во всех отраслях, и будем продолжать это делать, в том числе по чувствительным отраслям», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле видели сообщения в СМИИ, о том, что Иран предоставил свое оружие России, но подобная информация не всегда соответствует действительности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия будет сотрудничать с Ираном по разным вопросам, в том числе по чувствительным. «Мы видели это сообщение. Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности. Иран — наш важный партнер. Мы развиваем сотрудничество и диалог во всех отраслях, и будем продолжать это делать, в том числе по чувствительным отраслям», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.